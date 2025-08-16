Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El gol de Martón, que supuso el 0-1 en el partido de este sábado. MARILÚ BÁEZ

Al Málaga se le siguen atragantando los comienzos

Sexta campaña consecutiva sin poder ganar en la primera jornada, después de que un Eibar rocoso y jugando al filo del reglamento exprimiera al máximo sus escasas aproximaciones de ataque con un gol de Marton

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:24

Los comienzos ligueros se le siguen atragantando al Málaga, que encadena con el empate sufrido este sábado (1-1) su sexta campaña seguida sin ser ... capaz de comenzar un campeonato liguero con un triunfo. Empieza a ser una racha para estudiar, máxime cuando intentó siempre más cosas en ataque que el Eibar, agarrado gran parte del partido y antes de él a vivir al filo de lo permitido y con un estilo muy rocoso, que le permitió aprovechar el gol de Marton.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  8. 8 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  9. 9

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  10. 10

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Al Málaga se le siguen atragantando los comienzos

Al Málaga se le siguen atragantando los comienzos