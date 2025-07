El Málaga respetará la antigua lista de espera hasta alcanzar el límite de los 26.550 abonados El plazo para nuevos socios no se abrirá ya, sino que el club llamará en el orden establecido a los miles que quedaron pendientes

Antonio Góngora Miércoles, 30 de julio 2025, 00:05

La campaña de abonados del Málaga está casi cerrada. El club no tiene previsto abrir el plazo para nuevos socios, no será finalmente necesario. Tras ... las numerosas renovaciones, el 95 por ciento de las mismas, quedan pocas plazas en La Rosaleda y desde la entidad no olvidan su antigua lista de espera, la de miles de abonados que se quedaron la pasada temporada sin su abono pese a solicitarlo. De esta forma, una pequeña parte de estos aficionados completarán los carnés disponibles para la campaña que viene, que volverán a ser de 26.550 socios, según ha podido saber este periódico.

En primer lugar, una de las grandes novedades se ha centrado en que más de 25.200 abonados han renovado su compromiso con el equipo y el club en tiempo y forma, hasta el pasado domingo. Este espectacular número supone que quedan libres poco más de un millar de asientos, unos 1.300, aproximadamente. Esta cifra es realmente escasa, lo que ha provocado que desde el Málaga hayan decidido ponerse en contacto, por el orden establecido el verano anterior, con los aficionados de la lista de espera hasta completar la cantidad comentada. Ahí se acabará todo, se cerrará la campaña de abonados. El club, de esta forma, se reserva nuevamente unos 3.500 asientos para sacar entradas a la venta en cada encuentro de la competición liguera. En la mayor parte de los encuentros se venden todas estas localidades, algo que supone unos ingresos extras importantes para el Málaga. De hecho, este capítulo es básico para el presupuesto de cada año, pues esta partida puede acercarse a los dos millones. Aquí se incluyen las localidades de la grada visitante, que en muchas ocasiones también supone un número importante de aficionados y de entradas vendidas. Era previsible que las renovaciones fueran muy altas, pero quizás hayan estado por encima de lo que se preveía. Las ausencias en los encuentros de muchos de los socios hacían pensar que finalmente apostaran por alejarse del estadio la siguiente temporada, pero finalmente no ha sido así y casi todos ellos repetirán una campaña más. Y todo ello pese a la subida del 10 por ciento en los precios de los abonos, si bien los seguidores han considerado que el coste total de los abonos sigue siendo asequible, siempre que se comparen con los de otros clubes españoles de similares características. De esta manera, el proceso habitual de cada año de la campaña de abonados se mantiene. Y entre este miércoles y jueves los ya abonados tendrán la oportunidad de cambiar de localidad entre las que han quedado libres. Suele haber muchos cambios para acomodarse según los deseos de cada uno. Mientras que para el viernes, primer día de agosto, estaba prevista la venta para nuevos abonados. Y será así, aunque a través de la relación de peticiones que conserva el club para que la lista de espera se pueda rebajar un poco. Las solicitudes de carnés que la pasada temporada se quedaron sin atender afectaron a más de 13.000 aficionados, lo que supone que La Rosaleda necesitaría la ampliación prevista para el Mundial para ubicar a todos los seguidores que se plantean disponer de una plaza en el estadio de Martiricos para seguir al cuadro blanquiazul. Y esta situación se prolongará en el tiempo debido a que Málaga no dispone (y tampoco lo tendrá pronto) de un campo que pueda albergar a un público tan fiel como el malaguista. Es probable, de esta manera, que la semana que está en marcha o la próxima sea la definitiva y el Málaga pueda anunciar ya que queda completamente cerrado el capítulo de abonados con las mencionadas restricciones y el límite de 26.550 socios. El club dejará de ingresar una parte importante por este concepto y miles de aficionados se quedarán en la calle una temporada más. El crecimiento de la entidad y del equipo quedará completamente frenado en unas temporadas en las que los seguidores se están identificando más que nunca con sus colores, con sus futbolistas, que precisamente en esta pretemporada están ilusionado a su gente en los amistosos que han disputado hasta ahora (dos triunfos en otros tantos partidos).

