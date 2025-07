El Málaga rebaja su frenético ritmo y empata en un amistoso de muchas pruebas (0-0)

El Málaga suma y sigue en su particular preparación veraniega. Disputó su tercer partido de pretemporada sin goles y frenando su racha triunfal en Marbella ... Football Center. Rebaja su frenético ritmo para centrarse en buscar alternativas, hacer pruebas y ensayar nuevas combinaciones para el futuro. Sergio Pellicer retocó sus planes habituales y puso en marcha ciertas mezclas, bastantes, para conocer otras vías en su nueva fórmula de juego, con un tinte más ofensivo. Dominó el partido, pero tuvo pocas oportunidades. Le faltó cierta consistencia arriba ante un Al-Wakrah catarí que se defendió bien de principio a fin.

Este marcador sin goles, en cualquier caso, no se puede considerar negativo, pues el entrenador ofreció oportunidades a quienes no estuvieron en el once inicial ante el Almería. Fue el primer partido que se puede considerar amistoso de la pretemporada, con muchos minutos para todos los futbolistas, sobre todo los que no estaban siendo habituales hasta ahora. El técnico seguramente estará contento con las pruebas, pues sus hombres siempre controlaron el juego y nunca sufrieron ante un rival más fuerte y organizado de lo previsto y esperado.

Otra de las claves de esta igualada, al margen de los numerosos cambios, estuvo en la acumulación de trabajo de los jugadores del Málaga, que no se mostraron tan frescos como otros días. Probablemente estarán ya muy cargados, con muchas sesiones de entrenamiento cada semana. Algo normal a estas alturas.

Resumen con las mejores jugadas del partido

Pellicer apostó por un equipo con numerosos cambios, distinto. Repitieron Puga, Pastor, Joaquín e Izan Merino. Y Carlos López fue el capitán y portero titular (Alfonso Herrero está lesionado), mientras que la apuesta en ataque fue Chupete, con Niño en el banquillo de entrada. Era el momento de que sumaran más minutos algunos de estos jugadores y de que el entrenador pudiera observar al detalle a algunos de ellos. Juanpe e Izan Merino jugaron en el centro del campo, con Ochoa en la media punta.

El dominio malaguista no fue tan intenso en los primeros minutos como ocurrió en otras ocasiones (ante el Antequera y el Almería), pero era suficiente para controlar el juego contra un Al-Wakrah dirigido por un técnico español (Raúl de Tomás figura también en este conjunto, pero no jugó por problemas físicos). El juego de los considerados locales se volcó hacia la banda derecha, con Puga y Joaquín muy activos y peligros en el ataque. El conjunto catarí tenía muchas dificultades para controlar a su rival, aunque se defendía bien e impedía que llegaran demasiadas oportunidades.

Málaga Carlos López; Puga, Murillo, Pastor, Víctor García; Joaquín, Ozan Merino, Merino, Lobete; Aarón Ochoa y Chupete. En la segunda parte se mantuvieron Carlos López e Izan Merino. Entraron Gabilondo, Galilea, Recio, Dani Sánchez, Dani Lorenzo, Rafa, Dotor, Larrubia y Niño. 0 - 0 Al-Wakrah Alkhater, Hamdy Fathu, Issa Laidouni, Dala, Nabil Arvan, Mohamed Khalid, Nasser Alyazedi, Xouzouh, Jassim y Lucas. También jugaron Muneer, Fahad Waad, Almahdi Ali, Alsayed, Moayed Hassan y Yousef Alkhateb. Árbitro: Fernández Cintas, de Almería. Amonestó a Jassim, Muneer y Chupete.

Campo: Instalación principal del Marbella Football Center, con más de medio millar de aficionados que se desplazaron para seguir al cuadro blanquiazul, vestido en esta ocasión de naranja.

Aunque Chupete pudo marcar muy pronto en un lanzamiento desde dentro del área en un interesante ataque, pero escorado a la derecha. El delantero disparó bien, aunque la respuesta del portero también lo fue. Y más tarde fue Puga el que pudo abrir el marcador tras una acción con su socio Joaquín. El Málaga, pese a no marcar, salía muy bien con el balón controlado, superaba al contrario en el centro del campo y también ponía cerco a la meta del cuadro catarí.

Poco a poco el partido fue más intenso, sobre todo por la zona de Joaquín, que tuvo problemas, con tángana incluida, en su pugna con Jassim, que al final de la primera parte fue amonestado. El Al-Wakrah se mostró serio posicionalmente, pero con escasas opciones de ataque, sin transiciones ni oportunidades destacables. Sólo un disparo sin gran peligro sobre la meta de Carlos López.

Con los nueve cambios realizados por Pellicer en el descanso, el Málaga se lanzó definitivamente al ataque. La presión arriba era muy fuerte. Los primeros instantes de la reanudación fueron de acoso de los blanquiazules (de naranja), aunque la primera opción precisamente la disfrutó el cuadro de Catar, con un disparo al que respondió a la perfección Carlos López con una excelente parada. Y a partir de ahí se equilibraron las fuerzas, obligando el Málaga al Al-Wakrah a dar un paso adelante para no verse completamente dominado, casi embotellado.

El partido entró, sin embargo, en un periodo de atasco general con el paso de los minutos, con juego combinativo del cuadro malagueño, pero sin oportunidades y con aproximaciones. Hubo que esperar hasta los últimos minutos del amistoso para que el Málaga intensificara su esfuerzo arriba en busca del gol. Y pudo conseguirlo Niño en dos ocasiones: la primera en un remate de cabeza en el que acertó a colocar el balón sobre los tres palos y la segunda en un una lanzamiento ajustado al palo que no entró de milagro. Y así acabó el tercer encuentro, sin goles, pero sin que las sensaciones fuesen negativas.