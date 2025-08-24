El Málaga, a imponer su jerarquía ante la Real Sociedad B

El reto de no dejar ir los seis primeros puntos ligueros, algo con la que soñaron muchos aficionados malaguistas tras ver su calendario (doble cita ... inicial en La Rosaleda), ya no es posible. El 'pinchazo' ante el rocoso Eibar acrecienta la necesidad de solventar la contienda de esta noche ante el otro conjunto guipuzcoano de Segunda, la Real Sociedad B. Será un encuentro más propicio para buscar ese primer triunfo liguero, pero no por ello sencillo, ante un filial, el único de Segunda, con muy poco que perder, máxime tras tener ya un botín de tres puntos del estreno, con su 1-0 al Zaragoza.

Málaga-Real Sociedad B Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Álex Pastor, Montero, Víctor García; Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo; Larrubia, Adrián Niño y Joaquín.

Posible once de la Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote; Carbonell,Mikel Rodríguez, Gorosabel; Orobengoa,Mariezkurrena y Ochieng.

Árbitro: De ena Wolf (Comité Aragonés), con De la Fuente Ramos (castellano-leonés) en el VAR.

Campo y hora: La Rosaleda (21.30 horas, LaLiga Hypermotion TV).

El Málaga sufrió un 'gatillazo' en su estreno oficial tras su ilusionante presentación ante el Betis. En el análisis de Sergio Pellicer, a su equipo le faltó continuidad. Este será el reto esta noche. A unos primeros 45 primeros minutos de buen nivel, aunque sin premio, le siguió una segunda mitad de partido sin un duelo claro y con lagunas, hasta el punto de que el gol del empate llegó cuando peor lo pasaba el equipo.

Izan Merino y Chupete, en un entrenamiento esta semana. SALVADOR SALAS

Hay una incógnita principal cara al partido, la de cómo se solventa la ausencia de Luismi, un problema persistente lo que queda de 2025. Aunque Pellicer dejó caer que ha ensayado con Galilea y Álex Pastor por delante de la defensa, todo apunta a que la solución pasará por Izan Merino como 'ancla', con Dotor y otro jugador (Dani Lorenzo, Rafa, Ochoa o Juanpe) de interiores, sin descartar versiones más ofensivas, como ver a Lobete por dentro o partir con una doble punta (Chupete-Niño), variante que no gustó al técnico por lo que implica a la hora de perder control en el centro del campo.

De hecho, una de las claves es que el equipo no pierda su equilibrio al no poder contar con Luismi, el hombre que permite que se liberen muchos de los compañeros a su lado. Una cuestión inquietante más si cabe ante una Real Sociedad B que casi todo el peligro ante el Zaragoza (que no fue mucho) lo ofreció a partir de rápidas transiciones. Así, el gol fue una combinación a cuatro bandas con un pase final de Gorosabel a Ochieng partiendo desde su campo, anulando así cualquier opción de fuera de juego.

La obsesión de Pellicer es que el equipo no se desequilibre sin Luismi ante un rival peligroso en sus transiciones ofensivas

En su afán de mejorar lo mostrado la pasada campaña y no pasar apuros para la permanencia, el Málaga no puede dejar escapar citas como la de hoy sin hincarle el diente a la Real Sociedad B, el rival más joven de Segunda, y ello a pesar de que un grueso de sus integrantes se mueve en una horquilla de 22 y 23 años, menos corriente en un filial. Sin embargo, el club sólo cerró un fichaje para este exigente salto de categoría de sus 'potrillos', el del central nipón Kita, que no fue titular en el debut, y la apuesta es total por el bloque de la cantera, pero sin sus referentes, porque Mikel Goti, Jon Martín, Gorrotxategi (brillante en su cesión al Mirandés) y Karrikaburu (préstamos bien aprovechado en el Racing) se han quedado en el primer equipo. Mariexkurrena, el 'nueve' del filial, es el más fogueado con los mayores (trece partidos y dos goles) entre los que comparecerán esta noche.

Como recuerdo, el Málaga ya derrotó a la Real Sociedad B en Segunda (2-1) en el último precedente, en la 2021-22, con tantos de Roberto y Paulino para remontar el de Sangalli (luego en el cuadro de Martiricos, como Gabilondo), pero perdió por un claro 2-0 en Anoeta, ya durante la etapa de Natxo González.