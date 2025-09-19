Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un once malaguista de esta temporada, el que jugó ante el Eibar. MARILÚ BAÉZ

El Málaga parte ya con el quinto límite salarial más alto de Segunda División

Eleva de 9,8 a 11,7 su partida de gastos y sube cuatro puestos en la clasificación de la categoría, sólo por detrás de los tres descendidos, Leganés, Las Palmas y Valladolid, y el Racing

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:22

El Málaga cuenta ya esta temporada con el quinto mejor tope salarial de Segunda División, con 11,7 millones de euros de gasto destinado a ... plantilla inscribible y no inscribible. Sólo se ve superado por el Racing (12,1) y los tres conjuntos que han bajado de Primera a Segunda, que suelen recurrir a un fondo de ayuda de LaLiga (que se puede diferir algunos años) para paliar la caída. Hablamos del Leganés, primero con 14, 7 millones de euros; Las Palmas, segundo con 13,3 y el Valladolid, con 12,16, ligerísimamente por encima del club cántabro.

