El Málaga parte ya con el quinto límite salarial más alto de Segunda División

El Málaga cuenta ya esta temporada con el quinto mejor tope salarial de Segunda División, con 11,7 millones de euros de gasto destinado a ... plantilla inscribible y no inscribible. Sólo se ve superado por el Racing (12,1) y los tres conjuntos que han bajado de Primera a Segunda, que suelen recurrir a un fondo de ayuda de LaLiga (que se puede diferir algunos años) para paliar la caída. Hablamos del Leganés, primero con 14, 7 millones de euros; Las Palmas, segundo con 13,3 y el Valladolid, con 12,16, ligerísimamente por encima del club cántabro.

El Málaga era noveno a comienzos de la campaña anterior, con 9,8 millones de límite salarial, de forma que sigue escalando puestos producto de su buena gestión, siendo el club que más factura por entradas, con un buen volumen de venta de tiendas oficiales y patrocinios importantes. Han sido casi dos millones más de crecimiento en este capítulo del tope dedicado a salarios.

Hay que aclarar que el límite salarial, en la normativa de control económico de LaLiga a los clubes, incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible), y el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible).

A su vez, los apartados que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (es decir, el importe de compra de los jugadores que se imputa anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Como la pasada campaña sorprende la posición del Almería, penúltimo sin llegar apenas a los 4 millones de euros, por su nivel de endeudamiento que no termina de solucionar, pese al traspaso de Luis Suárez y contar con una plantilla con altas expectativas en lo deportivo.