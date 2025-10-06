El Málaga puede recuperar hasta tres jugadores para el partido frente al Deportivo

Asfixiado por el ingente número de bajas, el Málaga puede recuperar hasta tres futbolistas para el crucial partido del Domingo en La Rosaleda frente al ... Deportivo. Si bien perderá a Montero por su roja directa en su regreso a Santander, volverá Galilea tras cumplir el duelo de sanción por su expulsión en El Plantío ante el Burgos (2-1). A su vez, Niño tiene muchas opciones de volver tras perderse los dos últimos compromisos por forzar para jugar ante el Cádiz hace tres. Por último, habrá que esperar al partido de los octavos de final entre España y Ucrania en el Mundial sub-20 del martes (21.30 horas), que disputará el malaguista Izan Merino. Si la selección española venciera ante el combinado ucraniano, que acabó como primera de grupo con siete puntos, su vuelta quedaría descartada para este envite. En el caso de que La Rojita cayera, Merino podría regresar antes e incluso entrenarse con sus compañeros de equipo antes del partido de este fin de semana.

Este lunes, el Málaga se entrena inmediatamente después de aterrizar de Bilbao, de donde salió su vuelo tras el partido ante el Racing en El Sardinero. Estos entrenamientos suelen ser de recuperación y acostumbran a participar los jugadores que fueron convocados en el partido anterior, por lo que quizá Niño todavía no forma parte de esta sesión grupal. Joaquín y Puga serían los próximos en salir de la enfermería, pero no se espera que regresen esta semana (quizá lo haga extremo, cuya lesión es menos grave que la del lateral derecho, pero de entrenar a ser apto para competir tras un mes de baja hay un trecho).

El retorno de Izan Merino, si bien no se puede descartar, se atisba como el menos probable. A pesar de que España pasara bastantes apuros para clasificarse para octavos y se enfrenta a un combinado que lideró su grupo como es el ucraniano, la selección que dirige Paco Gallardo cuenta, sobre el papel, con una plantilla superior, que ha ido de menos a más en el torneo. Aun con España quedando apeada este martes por la noche, Izan Merino y los demás jugadores españoles se enfrentarían a un largo vuelo desde Chile a España, de casi 13 horas si fuera un vuelo directo. Tras ello, pueden acusar las consecuencias del 'jet lag', y comenzaría a ejercitarse, probablemente, a partir del jueves. Serían tres entrenamientos con el grupo, aunque no una semana completa, pero dada la crítica situación del conjunto de Pellicer es posible que el técnico le diera minutos.