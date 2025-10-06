Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Galilea, Niño e Izan Merino. MCF

El Málaga puede recuperar hasta tres jugadores para el partido frente al Deportivo

Regresa Galilea tras su expulsión en Burgos, Niño puede volver a entrenar a lo largo de esta semana y en la noche del martes, Merino disputa los octavos de final del Mundial sub-20 ante Ucrania, que fue primera de su grupo

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:35

Asfixiado por el ingente número de bajas, el Málaga puede recuperar hasta tres futbolistas para el crucial partido del Domingo en La Rosaleda frente al ... Deportivo. Si bien perderá a Montero por su roja directa en su regreso a Santander, volverá Galilea tras cumplir el duelo de sanción por su expulsión en El Plantío ante el Burgos (2-1). A su vez, Niño tiene muchas opciones de volver tras perderse los dos últimos compromisos por forzar para jugar ante el Cádiz hace tres. Por último, habrá que esperar al partido de los octavos de final entre España y Ucrania en el Mundial sub-20 del martes (21.30 horas), que disputará el malaguista Izan Merino. Si la selección española venciera ante el combinado ucraniano, que acabó como primera de grupo con siete puntos, su vuelta quedaría descartada para este envite. En el caso de que La Rojita cayera, Merino podría regresar antes e incluso entrenarse con sus compañeros de equipo antes del partido de este fin de semana.

