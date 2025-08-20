El Málaga, con una plantilla corta a la hora de la verdad

Sergio Pellicer se manejó la pasada campaña con un grupo de 27 jugadores, de los que tres futbolistas tenían dorsal del filial (Izan Merino, Ochoa ... y Antoñito) y, luego, en la segunda vuelta, perdió a Moussa (rotura de grado II del ligamento colateral interno y la rotura del cruzado posterior de su rodilla derecha, de la que fue operado a finales de marzo) y Castel pero se empezó a contar de forma habitual con Chupete. El diseño actual de la plantilla partía de un grupo de 26, a la espera de la llegada de un extremo, pero los contratiempos revelan que es mucho más corta de lo que parece.

En efecto, el Málaga tiene a cuatro lesionados de larga duración, el último en sumarse Luismi. Los otros tres ya estaban de baja al final de la pasada campaña y coinciden además en no haber disfrutado de continuidad los últimos años. El central Moussa, el medio centro Ramón (rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo de la rodilla derecha de la que fue operado a inicios de marzo) y el extremo Haitam (lesión en el tendón común de los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda, llegando a ser intervenido en febrero en Barcelona) no tienen siquiera aún fecha de vuelta a los entrenamientos tras una larga inactividad. Quizás sólo al último de ellos se le podría ver en la primera vuelta del campeonato si todo fuera bien.

A eso hay que sumarle la operación de Luismi y el tiempo de baja que se le estime, que puede estar en torno a tres o más meses, tras varias fracturas maxilofaciales sufridas en un choque fortuito con Montero al comienzo del duelo liguero del sábado ante el Eibar. Hay un quinto lesionado, Jauregi, que se ha perdido buena parte de la pretemporada, pero del que se espera ya una incorporación más inmediata, en pocos días.

Ampliar La lesión de Luismi se suma a los tres problemas de larga duración que se arrastran desde la pasada campaña. MARILÚ BÁEZ

A estos cinco casos hay que sumarle la presencia de jugadores en plantilla que no gozan de tanta confianza por parte del entrenador, como Juanpe, que no ha tenido demasiados minutos en pretemporada y que tampoco estuvo entre los 17 elegidos (hubo seis cambios, por el golpe en la cabeza y sustitución de Luismi) ante el Eibar pese a quedarse el equipo sin un medio centro. A priori el gaditano podría haber estado entre los descartes, como Sangalli o Juan Hernández, pero tiene dos años más de contrato y cualquier intento de rescisión por el club resultaba mucho más oneroso que con los antes citados.

Por tanto, de los 26 jugadores se pasa a una veintena, y a eso hay que sumarle el desequilibrio que queda en determinadas demarcaciones, en especial las de medio centro defensivo y los extremos. En la primera, tras la lesión de Luismi, el gran especialista y que lleva dos campañas sin un sustituto claro, es la que más preocupa. Cara a esta campaña Pellicer está confiando en Izan Merino también para esta función, pese a que en la anterior fue reacio a situarle, por su inexperiencia, con esa responsabilidad de ser el ancla en el centro del campo y una primera referencia en la salida del balón. Ramón podría adaptarse a esta función, pero sigue siendo una incógnita para cuándo estará de vuelta y si podrá competir con continuidad.

Así las cosas, reforzar este puesto, con muchas opciones disponibles en el mercado, puede ser una prioridad frente a sumar en las bandas del ataque, donde Larrubia y Joaquín parecen a día de hoy los únicos especialistas puros. Con Haitam de baja, Pellicer ha colocado también a Lobete por la izquierda, por su buen trabajo defensivo, aunque este rinde en ataque mejor por dentro. Y en la derecha también se ha visto a Ochoa, casi siempre como recurso en el tramo final de los partidos, por su energía, más que por su desborde o capacidad de apurar la línea de fondo y colocar centros.

El problema en la plantilla malaguista es el elevado número de volantes interiores o medios punta. Un 'overbooking' que descompensa la plantilla. Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo, Rafa, Juanpe, Ramón, Ochoa e, incluso, Lobete se pueden mover en esas posiciones. Pellicer suele actuar con tres volantes centrales, que se escalonan: un 'pivote', un segundo medio centro que se coloca a la par de este en defensa, pero algo más ofensivo en ataque, y un tercero con más libertad aún en el plano ofensivo. Para los dos últimos roles es donde hay ese exceso de candidatos.