La 'piña' de los jugadores malaguistas, titulares y suplentes, antes del debut liguero ante el Eibar en La Rosaleda el sábado. MARILÚ BÁEZ

El Málaga, con una plantilla corta a la hora de la verdad

Con cuatro bajas de larga duración, más las incidencias de lesiones leves o sanciones en cada momento, en realidad Sergio Pellicer se maneja con un grupo real de apenas veinte efectivos en el día a día

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:40

Sergio Pellicer se manejó la pasada campaña con un grupo de 27 jugadores, de los que tres futbolistas tenían dorsal del filial (Izan Merino, Ochoa ... y Antoñito) y, luego, en la segunda vuelta, perdió a Moussa (rotura de grado II del ligamento colateral interno y la rotura del cruzado posterior de su rodilla derecha, de la que fue operado a finales de marzo) y Castel pero se empezó a contar de forma habitual con Chupete. El diseño actual de la plantilla partía de un grupo de 26, a la espera de la llegada de un extremo, pero los contratiempos revelan que es mucho más corta de lo que parece.

