La cruz del Málaga: su plaga de bajas para largo
Conoce uno a uno la situación de los ocho jugadores afectados y el pronóstico individual, con Adrián Niño como el único que podría llegar a tiempo al duelo del domingo en Burgos
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:11
El Málaga no se libra de las bajas. Las de larga duración son una constante de las últimas temporadas, sin poder trabajar nunca con la ... enfermería vacía, pero lo sucedido en el comienzo de esta campaña es como para pensar en un gafe, con ocho bajas ya en alguna cita, lo que se puede mantener cara a este domingo (16.15 horas) en El Plantío ante el Burgos, en la séptima jornada liguera.
Es muy poco lo que va transcurrido de temporada, pero a las ausencias de larga duración (Ramón y Moussa, porque Haitam ya lleva tiempo trabajando con el alta médica y ha entrado en las dos últimas convocatorias) se han unido seis jugadores más, la gran mayoría 'titularísimos' y en dos de los casos con graves situaciones para el central Álex Pastor y el 'pivote' Luismi.
En concreto, al primero no se le ha hecho ficha esta campaña, con la temida triada en su rodilla derecha, y el segundo sufrió un percance rarísimo de ver en fútbol, múltiples fracturas maxilofaciales, que requirieron un largo periodo de hospitalización y que aún no permiten al medio centro hacer un trabajo específico. No se prevé verle en el campo al menos hasta 2026, en la segunda vuelta.
Estos dos problemas llegaron en las dos primeras jornadas y dejaron el proyecto deportivo tocado, con dos titulares y líderes del dispositivo defensivo sin poder contar, obligando a contratar a Brasanac antes del cierre del mercado y a tirar del filial Recio en el día a día, aunque este pueda jugar con el filial algún partido si se da la compatibilidad.
Pero el problema para el Málaga es que de sus ocho bajas actuales, todas menos una se mantendrán a medio y largo plazo. Sólo Adrián Niño puede tener una solución inmediata, pero todo va a depender de su evolución esta semana, porque aunque se lastimó el viernes en su tobillo izquierdo y reapareció ya el domingo, apenas aguantó media hora en el campo, tras haber sido reservado parcialmente el sábado del trabajo del grupo.
Desde el Málaga no se atribuye esta plaga a unas cargas inapropiadas en el trabajo, con sólo dos problemas de tipo muscular, siendo el resto traumatismos
Es probable que, aunque la dolencia sea leve, se decida ser prudente para tratar de conseguir una recuperación total, aunque todo está por ver. Mientras, a Puga y Joaquín les queda, en circunstancias normales, dos semanas más para empezar a entrenarse, seguramente en los días previos al duelo ante el Deportivo en La Rosaleda (domingo 12 de octubre, a las 21.00), de la novena jornada, aunque pendiente de conocerse si llegarían a tiempo a esa cita, algo poco probable. Lo de Puga fue algo más grave, de tipo miotendinoso, pero sucedió antes, en el derbi ante el Granada, mientras que el extremo cayó hace justo una semana.
Además, Izan Merino estará de vuelta cuando España sea eliminada en el Mundial sub-20 de Chile, con 'jet lag' incluido. En el peor de los casos, el torneo se prolongará hasta el domingo 19 de octubre. Para colmo, el jugador se fue con molestias en el tobillo izquierdo, que le impidieron actuar con el Málaga en las dos últimas jornadas, pero la Federación Española optó por mantener su convocatoria el lunes, tras explorarle en Madrid.
Finalmente, lo más complejo sucede con Ramón y Moussa, operados de rodilla en marzo, aunque en el primer caso todo es más complejo, por la larga inactividad del granadino en los últimos años, con problemas musculares recurrentes. En su última intervención quirúrgica, por una rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo de la rodilla derecha, no se requirió hacer una sutura en el menisco, al no estar dañado, y eso podría facilitar su recuperación, pero en el cuerpo técnico malaguista la prudencia va a ser absoluta con estos dos casos. Todo va a depender de las buenas sensaciones, y un periodo más largo de lo habitual de trabajo con el equipo cuando obtengan el alta médica.
Algo parecido a lo que sucede ahora con Haitam, que no está aún para jugar muchos minutos tras ser operado en febrero en el tendón común de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Y es que a las ocho bajas (con la duda de Niño) se le suma la falta de ritmo de este y de los últimos fichajes veraniegos, Brasanac y Dorrio, este también sin debutar. Lo dicho, una plaga, sin solución inminente y tocando madera, porque el capítulo disciplinario no está siendo una complicación añadida. Al menos, la plantilla es extensa y permite tener alternativas en cada demarcación cara a las próximas citas si no se producen nuevas complicaciones.
Finalmente, desde el Málaga no se atribuye esta plaga a unas cargas inapropiadas en el trabajo o a unas malas condiciones de los terrenos de entrenamiento, al padecerse ahora sólo dos problemas de tipo muscular, siendo el resto traumatismos.
Cada una de las ocho situaciones de los lesionados del Málaga:
-
Puga Lesión muscular miotendinosa en el aductor izquierdo el pasado 6 de septiembre. En dos semanas podría empezar a entrenarse.
-
Álex Pastor Lesión completa en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, así como la rotura del menisco interno y una afección leve del ligamento colateral medial de la articulación. Se la produjo el 27 de agosto. Fue operado el 8 de septiembre. No ha sido inscrito. No reaparecerá este curso
-
Moussa Rotura de grado II del ligamento colateral interno y la rotura del cruzado posterior de su rodilla derecha, de la que fue operado el 13 de marzo. Sin fecha clara de vuelta, a priori en la segunda vuelta.
-
Luismi Múltiples fracturas maxilofaciales producidas el 16 de agosto. Operado el 21 de ese mes. No se le espera en esta primera vuelta, salvo sorpresa.
-
Izan Merino A punto de comenzar su concurso en el Mundial sub-20. Su regreso dependerá de la andadura de España. En el peor de los casos, el torneo concluye el 19 de octubre.
-
Ramón Rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo de la rodilla derecha producida el 1 de marzo, y fue operado el 13 de ese mes. Como con Moussa, el plazo de regreso está muy abierto y requiere prudencia, y siempre cara a la segunda vuelta.
-
Joaquín Lesión muscular en el aductor derecho. Sufrida hace justo una semana. Al menos dos semanas más de reposo antes de empezar a entrenarse.
-
Adrián Niño Lesión leve en el tobillo izquierdo sufrida el viernes. Aunque jugó el domingo jugando 30 minutos, se marchó resentido. Duda a día de hoy para poder jugar este domingo en Burgos, dependerá de su evolución.
