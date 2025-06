El Málaga ha perdido casi la mitad de sus goles

Casi todos los clubes de Segunda División ya se han movido en el mercado

Los otros 21 clubes de la categoría, al margen del Málaga, comienzan a avanzar en la planificación. Si se exceptúa a la Real Sociedad B y el Mirandés, que hasta este pasado fin de semana no tuvieron confirmado que iban a competir en Segunda, sólo hay cinco conjuntos más que no han cerrado ningún refuerzo más allá del conjunto de La Rosaleda. Es el caso del Ceuta, el Deportivo, el Huesca, el Racing y el Valladolid. A esto se le suma que el Málaga ya fue en la última ventana invernal el único en Segunda División que no registró altas. Esto lleva a que se cumplan diez meses de la última incorporación, un Rahmani llegado libre tras desvincularse del Eibar y que firmó por un solo año, y ha resultado ser un fiasco. Las lesiones de Lobete y Kevin forzaron que el Málaga fuese al mercado.