El Reino de León, el estadio de la Cultural Leonesa. CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

El Málaga, ante un partido inédito en León

No existen precedentes de enfrentamientos oficiales contra la Cultural Leonesa ni en Liga ni en Copa

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

Busquen donde quieran, pero no van a encontrar nada. El lunes será la primera vez en la historia que el Málaga y la Cultural ... Leonesa salten juntos a un terreno de juego para disputar un partido oficial. Ambos clubes gozan de una extensísima historia (la 'Cultu' es una entidad centenaria, fundada en 1923), pero nunca se han enfrentado, ni en Liga (han competido en la misma categoría pero no en el mismo grupo) ni en la Copa del Rey. Estuvieron cerca de coincidir en Primera División en la temporada 1955-56, pero el entonces llamado CD Málaga descendió a Segunda cuando el conjunto castellanoleonés subió para jugar la que es hasta ahora su única campaña en la élite del fútbol español en 102 años de historia.

