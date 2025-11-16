El Málaga, ante un partido inédito en León

Busquen donde quieran, pero no van a encontrar nada. El lunes será la primera vez en la historia que el Málaga y la Cultural ... Leonesa salten juntos a un terreno de juego para disputar un partido oficial. Ambos clubes gozan de una extensísima historia (la 'Cultu' es una entidad centenaria, fundada en 1923), pero nunca se han enfrentado, ni en Liga (han competido en la misma categoría pero no en el mismo grupo) ni en la Copa del Rey. Estuvieron cerca de coincidir en Primera División en la temporada 1955-56, pero el entonces llamado CD Málaga descendió a Segunda cuando el conjunto castellanoleonés subió para jugar la que es hasta ahora su única campaña en la élite del fútbol español en 102 años de historia.

El cuadro de La Rosaleda sí que se ha medido al otro club importante de León, en varias ocasiones, la Ponferradina. El último duelo ante el conjunto leonés, si de alguna manera puede servir como precedente, acabó en derrota de los hombres de Sergio Pellicer por 2-0. Fue en la temporada 2022-23, y ambos equipos acabaron bajando de categoría (la 'Ponfe' como decimonoveno y el conjunto de Martiricos, vigésimo).

Esa campaña en Primera RFEF podría haberse dado por primera vez este partido, pero cayeron en grupos distintos en la categoría de bronce. El Málaga ascendió de inmediato a Segunda División. La Cultural, en cambio, no entró en los 'play-off. Esta última temporada ya logró el ascenso directo tras siete cursos entre la Primera Federación y la ya extinta Segunda B, empatado a puntos con su rival acérrimo, la ya mencionada Ponferradina, pero subió por ganar en el 'goal average' particular.

Precedentes negativos en Castilla y León

Históricamente, las visitas a clubes de Castilla y León no suelen ser muy positivas para el Málaga: en El Plantío, el feudo del Burgos, tan sólo ha cosechado una victoria en trece partidos; en el José Zorrilla, tan sólo tres triunfos en catorce enfrentamientos y en Anduva, el campo del Mirandés, sólo una en siete duelos.

Con una capacidad de 13.451 espectadores, el Reino de León es el sexto estadio más pequeño de Segunda División. La media de asistencia en los seis partidos de Liga que ha albergado es de 9.589 (2.000 más que la pasada temporada). Y por ahora, el cuadro culturalista no está siendo capaz de convertir su feudo en un fortín: tan sólo ha sumado cinco puntos en su estadio (una victoria, dos empates y tres derrotas), un aspecto que suele ser decisivo para mantener la categoría. Todo lo contrario le sucede al Málaga, que es prácticamente invencible en La Rosaleda, donde ha conseguido 12 de sus 15 puntos, pero que está sufriendo mucho lejos de casa, logrando una única victoria a domicilio.

El primer Cultural Leonesa-Málaga no puede llegar en un momento más igualado y decisivo. Sólo un punto los separa, con los dos equipos en la zona baja de la tabla. El Málaga, y en especial Sergio Pellicer, se la juegan. Un resultado adverso puede suponer la destitución del castellonense, que lleva varias semanas discutido por los malos resultados, sobre todo por la forma en la que se han producido.

Por otro lado, la Cultural ya gastó la bala del nuevo entrenador, despidiendo a Raúl Llona y colocando a José Ángel 'Cuco' Ziganda. Con el técnico vasco, el cuadro leonés ha mejorado en todos los sentidos, convirtiéndose en un equipo mucho más incómodo. Sin embargo, continúa en los puestos de descenso. Fue goleado por 3-0 por el Deportivo en Riazor la pasada jornada.