El Málaga organiza una recogida de botas de fútbol usadas
La iniciativa, canalizada a través de la Fundación MCF en colaboración con CEAR y la Asociación Nena Payne, se llevará a cabo en la puerta 16 de La Rosaleda en los duelos ante el Córdoba y MIrandés
Málaga
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:54
La Fundación del Málaga ha lanzado cara al derbi de este sábado la campaña #NingúnNiñoSinTacos. Para participar en ella se anima a los malaguistas que ... acudan a La Rosaleda el sábado (al choque contra el Córdoba a las 21.00) a que donen sus botas de fútbol usadas y compartir la ilusión y el balompié con quienes más lo necesitan.
Para ello sólo hay que acudir a la puerta 16 del estadio, que es la de acceso al 'parking' de La Rosaleda, la de entrada a la grada de Fondo, y llevar allí esas botas usadas. El material que recolecte será empleado por la Fundación para un proyecto solidario en Kenia.
La iniciativa es en colaboración con la Asociación Nena Payne y con la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refiugiado) y también estará activa cara al otro choque que se jugará en noviembre en La Rosaleda, en la jornada decimoquinta, el domingo 23 de noviembre (a las 21.00 horas), frente al Mirandés.
