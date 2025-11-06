Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unos niños pasean con botas de fútbol. JOAQUIN BILBAO

El Málaga organiza una recogida de botas de fútbol usadas

La iniciativa, canalizada a través de la Fundación MCF en colaboración con CEAR y la Asociación Nena Payne, se llevará a cabo en la puerta 16 de La Rosaleda en los duelos ante el Córdoba y MIrandés

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

La Fundación del Málaga ha lanzado cara al derbi de este sábado la campaña #NingúnNiñoSinTacos. Para participar en ella se anima a los malaguistas que ... acudan a La Rosaleda el sábado (al choque contra el Córdoba a las 21.00) a que donen sus botas de fútbol usadas y compartir la ilusión y el balompié con quienes más lo necesitan.

