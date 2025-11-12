El Málaga, ante un mes decisivo

El próximo mes de competición será decisivo para el Málaga. Hasta el partido del lunes 8 de diciembre, el equipo blanquiazul deberá afrontar varios frentes ... abiertos para superar su crisis deportiva que le tiene muy cerca de la zona de descenso. En este periodo tendrá que jugar cuatro partidos de Liga, algunos de los cuales se podrían considerar 'propicios', y también afrontará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que será en el campo del Talavera de la Reina al comienzo del próximo mes.

El equipo blanquiazul, empezando por esta semana, tendrá tiempo suficiente para reflexionar y también para preparar con cierta tranquilidad el primero de estos envites, que será el lunes en el estadio de la Cultural Leonesa, a las 20.30 horas. Para empezar, sin duda, se jugará mucho, pues necesita urgentemente reaccionar tras el doloroso empate del sábado contra el Córdoba y las derrotas anteriores fuera de La Rosaleda (en algunos casos muy casi inexplicables, como la sufrida en el descuento en Castellón).

PRÓXIMOS PARTIDOS Cultural Leonesa-Málaga El lunes próximo a las 20.30 horas.

Málaga-Mirandés El domingo 23, a las 21.00 horas.

Valladolid-Málaga Sábado 29, a las 21.00 horas.

Talavera de la Reina-Málaga Partido de Copa. Sin horario, entre el 2 y el 4 de diciembre.

Málaga-Zaragoza El lunes 8 de diciembre, a las 20.30 horas.

Si supera el primer envite con buenas sensaciones, tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando contra el Mirandés en casa. Pese a ser complicados todos los encuentros, el Málaga se muestra muy fuerte en casa y tendrá en sus manos recuperar una cierta estabilidad con una victoria más ante su público, algo factible si se tienen en cuenta los últimos encuentros en Martiricos.

Luego le espera un choque algo más comprometido, en el campo del Valladolid, mientras que entresemana tendrá que afrontar en el arranque de diciembre el partido copero en Talavera, para cerrar esta serie de partidos, en lunes, con un encuentro en La Rosaleda contra el actual colista, el Zaragoza. Seguro que no será fácil este último envite, pero también clave para el equipo de Pellicer.

Al final de esta serie, con toda probabilidad, se conocerá más claramente el camino que finalmente tomará el Málaga tras esta primera fase tan irregular de la competición. Continúa con las numerosas bajas de casi siempre, con una plantilla diezmada, si bien es previsible que el equipo dé un paso adelante definitivamente para que llegue una reacción que permita, al menos, mantenerse a cierta distancia de las plazas de peligro (ahora está a un punto).

La ausencia de Juanpe supone un golpe más al centro del campo, mientras que, por contra, se ha recuperado Niño. Pellicer deberá buscar nuevas armas para que la medular de su equipo sea consistente, algo clave para evitar la vulnerabilidad que se aprecia en ocasiones. Parece claro que la plantilla necesitaba desde el pasado verano a un recambio del lesionado Luismi, un jugador imprescindible y que no cuenta con otro igual en el cuadro de Martiricos.