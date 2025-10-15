El Málaga, con mucho margen de mejora todavía en sus salidas

Tras el recital del Málaga el domingo ante el Deportivo y el impacto positivo entre sus aficionados, ahora queda la asignatura pendiente de mejorar el ... nivel en las salidas. El Málaga no termina de mostrar la misma identidad de juego en La Rosaleda o lejos de ella y ya ha encadenado tres derrotas cuando no juega en Martiricos: 1-0 en Huesca, 2-1 en Burgos y 3-0 en Santander. Ahora toca la visita a Leganés (14.00 horas), con el impulso anímico después de la exhibición ante el líder invicto con nueve bajas. Sin embargo, no será un partido sencillo, ante un rival recién descendido de Primera División. Aunque no ha empezado fino la temporada, con once puntos, los mismos que ahora las huestes de Pellicer.

2 goles solamente del Málaga en cuatro visitas, los de Rafa en Las Palmas y Dani Lorenzo en Burgos, el equipo que menos en Segunda División.

Las cifras no engañan, aunque se lleve disputada aún poca temporada en Segunda División para unas conclusiones más determinantes, pero el Málaga es a día de hoy el menos goleador como visitante, con sólo dos dianas, las mismas que el Huesca y el Eibar. Asimismo, es el tercer equipo que ha sumado menos (por más que se lleve un número impar de jornadas y, por ello, haya jugado un choque más en casa), con tres puntos, por delante solamente del Eibar (un punto) y de la Real Sociedad B (sin puntuar).

Desde que el Málaga lograra un meritorio pero engañoso triunfo en Las Palmas, con una lección de eficacia en las áreas y sosteniéndose bien en la segunda mitad, su balance ha ido claramente a menos, de una forma desigual en el guión de los acontecimientos. Una de sus actuaciones más criticadas fue la de El Alcoraz. Su derrota en la última jugada, como sucediera en el mismo escenario en la temporada 2024-25, dejó un sabor muy agrio de un partido con un desarrollo muy cerrado y se cuestionó si el equipo podría haber tenido más determinación para atacar, y en Burgos pagó dos graves desatenciones defensivas de un rival que lo castigó en exceso, porque lo cierto es que gozó de pocas ocasiones. Finalmente, en Santander, fue clave la roja directa a Montero poco antes del descanso, ya que el Málaga tuteó al Racing hasta entonces, beneficiado por la idiosincrasia de un equipo que no es tan intenso en la presión.

3 puntos sumados a domicilio, por delante sólo del Eibar (uno) y de la Real Sociedad B (sin puntuar aún).

Con todo, la sensación es que el Málaga sigue siendo uno de local, con salidas muy agresivas en los partidos, aunque no siempre ha logrado mantener esa presión extenuante y ese ritmo de juego con una continuidad los noventa minutos, como ha cuestionado Pellicer, y otro fuera, donde de momento pocas veces se ha mostrado claro dominador o ha ejercido un control claro de los partidos.

El golpe de mano dado ante el Deportivo necesita ahora continuidad, de lo contrario el Málaga se arriesga a asentarse en la zona baja de la tabla clasificatoria y que reaparezcan los temores de una crisis deportiva aguda. Además, el Leganés sigue mostrando dudas, con sólo dos victorias a estas alturas en su regreso a Segunda.