El lamento colectivo de los malaguistas en el gol final sufrido en Huesca. AGENCIA LOF

El Málaga, con mucho margen de mejora todavía en sus salidas

Se muestra menos agresivo que de local y lo acusa siendo el menos goleador a domicilio de Segunda División y el tercero peor en puntuación

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:56

Tras el recital del Málaga el domingo ante el Deportivo y el impacto positivo entre sus aficionados, ahora queda la asignatura pendiente de mejorar el ... nivel en las salidas. El Málaga no termina de mostrar la misma identidad de juego en La Rosaleda o lejos de ella y ya ha encadenado tres derrotas cuando no juega en Martiricos: 1-0 en Huesca, 2-1 en Burgos y 3-0 en Santander. Ahora toca la visita a Leganés (14.00 horas), con el impulso anímico después de la exhibición ante el líder invicto con nueve bajas. Sin embargo, no será un partido sencillo, ante un rival recién descendido de Primera División. Aunque no ha empezado fino la temporada, con once puntos, los mismos que ahora las huestes de Pellicer.

Top 50
