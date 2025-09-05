El Málaga y el Granada, empatados en el 'virus FIFA'

Nadie sabe qué sucederá en el derbi de este sábado (21.00 horas, LaLiga Hypermotion y Canal Sur) en La Rosaleda entre el Málaga y ... el Granada, pero lo que sí es seguro es que ambos parten igualados en cuanto a lo que se ven afectados por el denominado 'virus FIFA', la convocatoria de jugadores por las diferentes selecciones esta semana e inicios de la siguiente, en una ventana de compromisos internacionales.

El Málaga pierde a Adrián Niño, concentrado con la selección española sub-21, y el Granada al medio centro Hongla, con la absoluta de Camerún. Hay un segundo rojiblanco, Gael Joel, con Guinea Ecuatorial, pero es jugador de su filial, el Recreativo Granada, con lo que no cabe contabilizarlo.

En total son 26 jugadores de quince de los veintidós equipos equipos de Segunda afectados por el 'virus FIFA'. Los que más son el Racing, con cuatro (Canales, con la sub-21, Sergio Martínez y Salinas, con la sub-19, y Andreev, con la sub-21 búlgara); Las Palmas, con tres (Pezzolesi, con la sub-19, Amatucci, con la sub-21 italiana, y el panameño Cedeño); el Almería, con tres (Dzodic, con la sub-21 serbia; Perovic, con la sub-21 montenegrina, y Soko, con Camerún).

Mientras, con dos jugadores están la Real Sociedad B (Carbonell y Mariezkurrena); el Deportivo (Noubi, con la sub-21 belga, y David Mella, con la sub-20 española); el Córdoba (Iker Álvarez, con Andorra, y Salas, con España sub-20), y el Andorra (Owono, con Guinea Ecuatorial, y el sub-21 español Bombardo).

Las quejas de los entrenadores y directores deportivos sobre este problema es constante. La Segunda División española es la única de todas las grandes ligas europeas que tiene jornadas en las ventanas de selecciones de la FIFA. Al final de la pasada campaña se dio el contrasentido de que el Almería perdió en los 'play-off' de ascenso a su estrella, Pichichi de la categoría, Luis Suárez.