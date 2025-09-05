Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño y Hongla, ausentes en el derbi Málaga-Granada de este sábado por el denominado 'virus FIFA'. SUR

El Málaga y el Granada, empatados en el 'virus FIFA'

Adrián Niño, con la sub-21 española, y Hongla, con Camerún, bajas para el derbi de este sábado en La Rosaleda entre las 26 ausencias por convocatorias de selecciones en quince de los veintidós clubes de Segunda División

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:19

Nadie sabe qué sucederá en el derbi de este sábado (21.00 horas, LaLiga Hypermotion y Canal Sur) en La Rosaleda entre el Málaga y ... el Granada, pero lo que sí es seguro es que ambos parten igualados en cuanto a lo que se ven afectados por el denominado 'virus FIFA', la convocatoria de jugadores por las diferentes selecciones esta semana e inicios de la siguiente, en una ventana de compromisos internacionales.

