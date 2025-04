Cal y arena para el Málaga en el 'goal average' frente a sus rivales más directos

En un ramillete de tres puntos cinco equipos (Castellón y Málaga, con 42; Sporting, comn 41, Zaragoza, con 40, y Eldense, con 39) parecen ser ... los que a la postre diriman la lucha por evitar la cuarta plaza de descenso que a priori queda por resolver. El Cartagena, a 23 puntos de salir del descenso y con 24 en juego, está virtualmente descendido y lo normal es que baje matemáticamente este fin de semana, después de dieciséis jornadas sin ganar; el Racing de Ferrol, con 23, lo tiene casi igual de difícil, a 17 puntos del decimoctavo, y ni siquiera el Tenerife (31), que ha encadenado tres victorias, lo tiene accesible, a nueve puntos de salir de la zona caliente con muy pocos partidos ya en juego.

Si se considera que, por arriba, Cádiz (45) y Eibar (46) están casi salvados, máxime al tener media decena de equipos entre la zona de descenso y ellos, la lucha se centra entre los cinco conjuntos mencionados, y no hay jornada en la que no se dé una igualdad a puntos en la tabla entre alguno de los implicados.

Los desempates Málaga-Eldense: Un 3-0 en La Rosaleda, y queda jugar fuera.

Málaga-Zaragoza: Perdido, tras el 0-0 en La Romareda y el 1-2 en La Rosaleda.

Málaga-Sporting: Bien encaminado tras el 1-3 en Gijón.

Málaga-Castellón: Complicado de ganar, después del 2-0 en Castalia.

Eldense-Zaragoza: Gana el Eldense (2-3 en el Pepico Amat y 2-4 en La Romareda).

Eldense-Sporting: Pendiente aún. 0-0 en Gijón y aún por jugar en Elda.

Eldense-Castellón: Bien encaminado para el Castellón, tras el 2-3 en Elda.

Zaragoza-Sporting: Gana el cuadro asturiano, después de un 1-0 en Gijón y 1-1 en La Romareda.

Zaragoza-Castellón: Perfilado a favor del Castellón, que ya ganó por 1-2 en La Romareda.

Sporting-Castellón: Victoria por 2-1 en Gijón y pendiente del duelo de Castalia.

De esta forma, el factor del 'goal average' cobra también importancia, y no es la primera vez que decidió algo importante, un título, un ascenso o un descenso. ¿Cuál es la situación del Málaga en este aspecto? Se podría concluir que ni buena ni mala. De momento ya se ha resuelto solamente uno de los desempates, respecto al Zaragoza, y lo tiene perdido, tras el 0-0 en La Romareda y un 1-2 en La Rosaleda en la segunda vuelta.

Ahora bien, va camino de ganar el hipotético desempate contra el Eldense (tras el contundente 3-0 de Martiricos) y ante el Sporting (un 1-3 en Gijón en el cierre de la primera vuelta), pero tiene complicado imponerse frente al Castellón, después del 2-0 que se registró ya en Castalia, que no será fácil de remontar o igualar al menos.

¿Y qué sucede con el resto? El que mejor va es el Castellón, que ha de medirse aún a sus cuatro rivales directos en estas ocho jornadas, algo increíble, y tiene bien encaminados tres de los desempates, el citado ante el Málaga, el del Eldense (ganó por 2-3 en el Pepico Amat), y contra el Zaragoza (1-2 en La Romareda), y lo lleva peor ante el Sporting (2-1 en Gijón).

Ampliar La expulsión de Kevin en La Romareda condicionó al Málaga ante el Zaragoza (0-0). AGENCIA LOF

Por contra, el más perjudicado en los empates a puntos puede ser el Zaragoza, que sólo domina ante el Málaga. Lo pierde ante el Eldense (2-3 fuera, pero 2-4 en La Romareda) y el Sporting (1-0 en Gijón y 1-1 en tierras aragonesas), y lo tiene mal perfilado ante el Castellón, que ya ganó por 1-2 en Zaragoza. Finalmente, el Eldense y el Sporting van camino de un dos a dos en el balance, si no se dan resultados sorprendentes, como se puede comprobar en la tabla adjunta.

Hay que recordar que en nuestra Liga cuando dos equipos acaban igualados a puntos se toma como referencia el 'goal average' particular (el saldo de los dos enfrentamientos entre ambos); después, la diferencia general de goles a favor y en contra y, si no es suficiente para romper el empate, las tarjetas. Si empatan tres o más equipos el modus operandi cambia. Se ordenan como una suerte de clasificación que incluye únicamente a los equipos implicados y sus enfrentamientos directos, como si el resto de equipos de competición no existiesen. Es por eso que el Castellón podría volver a verse favorecido en estas circunstancias.