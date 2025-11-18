El Málaga se queda sin centrales

Además de todos los problemas que carga el Málaga, al filo de la zona de descenso y con la posibilidad de que se produzca un ... cambio de entrenador en las próximas horas, el equipo se queda sin sus dos centrales habituales en los últimos partidos, Murillo y Montero, ambos por sanción.

Montero será baja por cumplir ciclo de amonestaciones. La amarilla que vio ante la Cultural culmina un partido para olvidar en el que el gol llega en un duelo perdido de forma preocupante ante Lucas Ribeiro. Además, Murillo fue expulsado con roja directa en el añadido, en una acción de ataque en la que Tresaco podía ya encarar solo la portería.

Así las cosas, seguramente el equipo se tenga que reestructurar con Galilea y el filial Recio, que hasta ahora ha jugado muy poco en competición oficial con el primer equipo. En el otro lado de la balanza el Málaga recuperará a Ochoa, que estará de vuelta tras concentrarse con la selección sub-19 de Irlanda, y también se espera a Brasanac, con una lesión menor de rodilla, al menos según traslada de forma oficial el club.

Pero a las bajas de Montero y Murillo se suman Álex Pastor, Luismi, Moussa, Ramón y Juanpe, además que de Chupete, que viajó ya a León pero no jugó, seguramente no llegue aún al cien por cien en lo físico.