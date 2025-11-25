El Málaga de Funes ya es el más rematador de la temporada

«Un minuto nos ha separado del descenso», reconoció Funes en la rueda de prensa cerca ya de la madrugada del lunes. Su comparecencia fue ... clara y cristalina, rotunda, con ideas transparentes, y el equipo, afortunado o no, recuperó hábitos de la primera vuelta de la campaña anterior, como el de no rendirse ante la adversidad. «Tenacidad», lo llamó Funes. Su Málaga es ya el más rematador de toda la temporada, con once tiros entre los tres palos, dato al que no se acercó el equipo ni de lejos en las catorce jornadas precedentes (llegó a siete ante el Andorra y el Córdoba), aunque en el global de remates el tope estuviera ante la Real Sociedad B en la segunda jornada. No obstante, el cambio de ciclo tuvo más sombras que luces, más allá de la victoria.

Otro sino en los periodos de descuento

El Málaga se había dejado seis puntos en los añadidos (tres en Castellón, uno en Huesca y dos ante el Córdoba en casa), pero ahora recupera dos, y empieza a reequilibrar la balanza. Es una buena noticia que el equipo acabase encerrando al Mirandés, después de unos minutos en los que el rival olió la sangre, las dudas y el temor de los locales. A veces las cosas no suceden porque sí.

Un sistema de juego más definido

El Málaga sigue sin emplear dos 'nueves' de salida y dibujó en ataque un 4-1-4-1 y no se agrupó tanto en en un 4-4-2 sin balón para la presión como lo hacía con Pellicer. Izan Merino fue el único 'pivote' puro. Se incrustó claramente en la zaga para hacer una salida de tres del balón, y Dotor y Dani Lorenzo ejercieron de interiores. En el esquema del técnico anterior los roles estaban menos definidos. Se escalonaban los tres medios centro y a veces parecía haber dos 'pivotes' y un medio punta.

Un detalle decisivo

No obstante,en lo táctico no hubo grandes novedades y el primer once de Funes fue en cierta manera muy previsible a tenor de las nueve ausencias, una de última hora, la de Dorrio. El detalle más decisivo, apenas ensayado en el pasado, estuvo en el origen del 2-0, en un pase en largo de Alfonso Herrero a Joaquín, que explotó la salida a destiempo de Nikic y ganó a dos zagueros para doblar el pase a Niño.

Presión poco ordenada

Un factor crucial en el fútbol actual es la presión, y la del Málaga no pareció ordenada desde el inicio, ni intensa. Eso obligó a fases de repliegue en campo rival y a estar a merced del control de balón del Mirandés. En la segunda parte el rival cambió de dibujo y propuso nuevas dificultades. Es un capítulo con mucho margen de mejora cara a poder manejar mejor los encuentros.

Un ritmo bajo

Es habitual en Segunda, pero la circulación de balón del equipo fue muy lenta. Con poco ritmo, y problemas en la presión, el resultado fue un arranque de partido muy discreto. El Málaga se fue al descanso con 2-0, pero en dos goles en un lapso de menos de tres minutos y con la sensación de que fueron dos acciones fuera del contexto del partido. El 61% de posesión al final del partido fue un tanto estéril por ese ritmo, que sólo se avivó al final, tras el 2-2, y a la desesperada.

Rentas mal administradas

El Málaga volvió a palidecer en otro partido que se la había puesto muy cuesta arriba. Perdió en Castellón entrando con ventaja al descuento y empató ante el Granada cuando había barrido a su rival en la primera media hora (2-0). Cuando el Mirandés empató el domingo provisionalmente la sensación fue la de un 'déja vù'. Al equipo le sigue faltando oficio para jugar en situaciones muy favorables, máxime en Segunda, cuando una simple renta de un gol puede ser un mundo.

La pesadilla de los centros laterales

El Málaga ha recibido la mitad de sus goles (diez de veinte) en acciones de centros laterales. Va de suyo que son parte de la esencia del fútbol optar al gol con envíos al área, normalmente más peligrosos cuanto más perpendiculares a la portería. El equipo sigue temblando en este tipo de acciones, como se pudo ver en el tanto de Petit, mal defendido. No fue el primer aviso serio en el segundo tiempo. Hubo vigilancias poco intensas y falta de contundencia. Sigue habiendo mucho margen de mejora.

Las ausencias no muestran la luz

El Málaga partió con nueve ausencias, de forma que no quedan claras totalmente las prioridades de Funes si estuviera todo el grupo, pero Rafita pudo desdoblarse (filial y primer equipo), Larrubia ser sustituido, Rafa recuperó el rol de revulsivo (la media hora final) y está por ver si el sábado en Valladolid siguen Recio y Galilea o vuelven Murillo y Montero.