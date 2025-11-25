Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga celebran uno de los goles de Niño ante el Mirandés. ÑITO SALAS

El Málaga de Funes ya es el más rematador de la temporada

La pegada y la justicia poética de sumar dos puntos en el añadido, lo mejor de un debut del nuevo entrenador con debes en cuanto a ritmo de juego, presión y problemas defensivos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:26

«Un minuto nos ha separado del descenso», reconoció Funes en la rueda de prensa cerca ya de la madrugada del lunes. Su comparecencia fue ... clara y cristalina, rotunda, con ideas transparentes, y el equipo, afortunado o no, recuperó hábitos de la primera vuelta de la campaña anterior, como el de no rendirse ante la adversidad. «Tenacidad», lo llamó Funes. Su Málaga es ya el más rematador de toda la temporada, con once tiros entre los tres palos, dato al que no se acercó el equipo ni de lejos en las catorce jornadas precedentes (llegó a siete ante el Andorra y el Córdoba), aunque en el global de remates el tope estuviera ante la Real Sociedad B en la segunda jornada. No obstante, el cambio de ciclo tuvo más sombras que luces, más allá de la victoria.

