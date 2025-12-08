Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jugadores del Málaga durante un reciente entrenamiento. SALVADOR SALAS

El Málaga y Funes continúan de exámenes

Reciben al Zaragoza en un partido crucial para consolidar la reacción de los últimos partidos ligueros y alejarse de la zona de descenso

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

La llegada de Juan Francisco Funes al Málaga supuso el deseado revulsivo en la competición liguera, con cuatro puntos en dos partidos, aunque el equipo ... no pudiera con el modesto Talavera en la Copa. El objetivo inicial de reaccionar se consiguió, si bien la zona de ascenso se quedó a sólo un punto. De ahí que tanto el nuevo técnico como el equipo continúen de exámenes para observar cómo evolucionan en los próximos encuentros, empezando por el de este lunes en La Rosaleda contra el Zaragoza, a partir de las 20.30 horas, en un duelo de históricos que están teniendo demasiadas dificultades para salir del pozo de Segunda.

