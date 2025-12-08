El Málaga y Funes continúan de exámenes

La llegada de Juan Francisco Funes al Málaga supuso el deseado revulsivo en la competición liguera, con cuatro puntos en dos partidos, aunque el equipo ... no pudiera con el modesto Talavera en la Copa. El objetivo inicial de reaccionar se consiguió, si bien la zona de ascenso se quedó a sólo un punto. De ahí que tanto el nuevo técnico como el equipo continúen de exámenes para observar cómo evolucionan en los próximos encuentros, empezando por el de este lunes en La Rosaleda contra el Zaragoza, a partir de las 20.30 horas, en un duelo de históricos que están teniendo demasiadas dificultades para salir del pozo de Segunda.

El objetivo de los blanquiazules (en este caso no llevarán su primera equipación pese a jugar en casa) se centra en olvidar, pasar página de la eliminación copera y confirmar la reacción ofrecida en los dos partidos ligueros. Para ello será imprescindible conseguir el triunfo frente a un rival que está bastante peor en este momento, luchando por salir de la última plaza de la clasificación, lo que puede considerarse como una arma de doble filo para los hombres de Funes, que deberán aprovecharse del factor campo a su favor para cumplir con este primer objetivo de sumar a toda costa en La Rosaleda, ante una afición que seguirá volcada con los suyos en busca de la victoria.

Es previsible que haya cambios significativos en la alineación (podría hasta repetir el once), si bien el propio Funes comentó que todos los jugadores disfrutarán de oportunidades. En cualquier caso, las opciones de cambios se centran en algunas posiciones que se podrían considerar 'controvertidas'. ¿Qué ocurrirá con los centrales? Los dos titulares con Sergio Pellicer (Montero y Murillo) se quedaron fuera en el anterior encuentro, pese a haber cumplido ya su partido de sanción, apostando el nuevo entrenador del equipo por Galilea y el canterano Recio. ¿Seguirá todo igual tras el buen rendimiento del defensa filial?

Luego también hay siempre opciones de cambios en el centro del campo y en el extremo izquierdo, donde Joaquín dispone de más minutos. Pero las numerosas bajas del equipo forzaron ya a Pellicer a realizar algunas pruebas en busca del mejor rendimiento en el centro del campo. Y algo similar ocurrirá con Funes, que tendrá que encontrar a los hombres que le ofrezcan el mejor rendimiento en estas posiciones tan relevantes, como son los medios centro y el segundo delantero o enlace con el ataque. Donde la situación comienza a aclararse es en la delantera, donde ya está completamente recuperado Niño, como se ha podido apreciar en los últimos encuentros. Y también está de vuelta Chupete, que poco a poco llegará a su mejor momento de ritmo tras la inactividad. El partido, de esta manera, se prevé muy atractivo para los aficionados.