La vuelta del Málaga al mismo problema inicial, la falta de gol

La falta de gol ha enterrado un comienzo prometedor del Málaga. Meses más tarde, después de una planificación veraniega para tratar de mejorar la ... plantilla, el problema sigue siendo el de partida. La ineficacia realizadora lastra al equipo y le priva de aspirar a mayores logros. No hace muchos días, el equipo era líder virtual ganando al Granada por 2-0 a los veinte minutos de partido y a falta de que se jugara el resto de citas del domingo y lunes de la cuarta jornada.

250 minutos sin ver puerta lleva el Malaga, tras el segundo tanto de Chupete al Granada.

El Málaga ocupó de pleno derecho plaza de 'play-off' de ascenso a Primera al término de ese fin de semana de competición, circunstancia que hacía cuatro años que no se daba (en un ciclo que va ya por el octavo año alejado de la élite del fútbol nacional), pero dos partidos más tarde, el Málaga se ve en la zona media de la tabla, con el suflé bajado y a tres puntos tanto de la zona de fase de ascenso como de la de descenso.

Lógicamente, es poco lo que se lleva disputado de campeonato (seis de cuarenta y dos jornadas) y quedan muchísimos puntos en juego, pero a pesar de que la categoría sigue mostrándose igualada y cualquiera puede derrotar a otro rival, la sensación es que los tres de cabeza (Cádiz, Deportivo y Racing) están a otro nivel respecto al Málaga, y que habrá varios equipos más (Leganés, Valladolid, Almería, Las Palmas o Sporting) cerca de ellos.

76 minutos han coincidido hasta ahora Niño y Chupete en el campo, a lo que se suman 18 minutos totales de Jauregi.

El sueño de dar un paso adelante respecto a la campaña anterior en el Málaga, propósito que no ocultan ni los propios protagonistas, no va a resultar nada sencillo, y más aún tratar de estar cerca por lo menos de la sexta posición clasificatoria, la última que ofrece premio. La competencia es máxima.

Al Málaga, a fin de cuentas, le sigue faltando gol, y esto no es más que un reflejo de una realidad preocupante, la carencia de calidad. Cuando equipos como el Cádiz son más determinantes en las áreas es porque hay una mayor dosis de talento. El cuadro de Martiricos acumula ya 250 minutos sin ver puerta, algo preocupante, porque deja al equipo sin margen de error en defensa. Desde los dos goles de Chupete casi consecutivos al Granada se ha quedado seco, tanto en el resto del derbi, como en la visita al Huesca, donde ofreció poco en ataque, y en el partido del domingo ante el Cádiz, en el que pasó de la falta de llegada del primer tiempo a la insistencia del segundo, pero siempre con un punto de precipitación y de falta de precisión muy visibles.

10 goles se han visto en seis partidos jugados por el Málaga, que es junto al Zaragoza, el que menos tantos asegura en sus encuentros esta campaña en Segunda.

Los datos son claros. El Málaga no llega ahora al gol por partido, con cinco dianas, y sólo el Zaragoza, con tres y en zona de descenso, marca menos en este campeonato de Segunda. El equipo empeora el promedio de un tanto exacto por choque de la pasada campaña, cuando logró 42 y fue el quinto menos realizador, superado sólo por el Burgos (41) y los tres últimos de la tabla, Tenerife (35), Cartagena (33) y Racing de Ferrol (22). Suerte que al menos el equipo mantiene un equilibrio y su capacidad para encajar poco se mantiene. Los cinco goles recibidos por Alfonso Herrero sólo los superan Deportivo, Valladolid y Las Palmas, con cuatro. En la pasada campaña, con 46 dianas en contra, el Málaga fue el sexto menos batido de Segunda

Por tanto, el Málaga sigue moviéndose en encuentros de marcadores bajos, especialmente cerrados en el desarrollo cuando juega fuera de casa, como se apreció en Huesca (1-0) y Las Palmas (0-1). Si se exceptúa el derbi ante el Granada (2-2), y amén de los partidos lejos de casa mencionados, basta recordar el resto de resultados: 1-0 a la Real Sociedad, 1-1 ante el Eibar y el 0-1 del Cádiz. En la categoría el cuadro que entrena Sergio Pellicer es el que asegura que se vean menos goles en sus partidos, diez en total en seis disputados.

5 goles en seis jornadas totaliza el Málaga, menos de uno por partido y el segundo equipo que menos esta campaña. En la 2024-25 la media exacta fue de un gol (42 en otros tantos encuentros).

El problema goleador del Málaga se puede analizar también desde otras perspectivas. El equipo, sin un arranque arrollador, se ha quedado más tieso después de que se acumularan más bajas importantes. Acabó el derbi ante el Cádiz con la ausencia de seis 'titularisimos' como Álex Pastor, Puga, Luismi, Izan Merino, Joaquín y Adrián Niño, y de alguna forma esto ha de acusarse en el potencial de juego y resultados del equipo. Ahora bien, se esperaba más en este arranque del trío de delanteros centro de la plantilla: Chupete, Adrián Niño y Jauregi.

Las seis bajas actuales de 'titularísimos' es el único argumento de descargo a una planificación que no elevó la cuota realizadora

Los dos más acertados, 'Chupe' y Niño, sólo han coincidido 76 minutos en estas seis jornadas: la media hora final de la jornada inicial, otra el domingo (con el roteño escorado en la banda izquierda) al comienzo del choque, y once minutos tras el descanso contra la Real Sociedad B. La esperada pareja de lanza en el ataque con los dos jóvenes no casa bien con la fórmula de juego, y el papel de Jauregi, que desperdició dos buenas ocasiones en el tramo final ante el Cádiz, se ha limitado a 18 minutos (cinco, cinco y ocho en los tres últimos compromisos), después de perderse las dos primeras jornadas por lesión.

18 minutos de Jauregi esta temporada solamente, pese a que estuvo lesionado al comienzo del curso y no fue convocado las dos primeras jornadas.

El vasco, una apuesta firme de la dirección deportiva, está llamado a un papel de complemento, pero también se espera de él un acierto y una capacidad de ofrecer un plus como revulsivo como el 'nueve' más clásico, con mejor juego aéreo. En el malaguismo se recuerda mucho su acierto como rival del Málaga (dos goles en A Malata con el Ferrol en el duelo de la campaña anterior), que no se mantiene cuando ya de blanquiazul.