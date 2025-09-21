El uno a uno del Málaga en la derrota ante el Cádiz

5 Alfonso Herrero ... Esta vez no transmitió seguridad. Un tiro al poste que siguió con la vista y un riesgo con balón en el área.

4 Murillo

Un central de lateral. Tuvo a raya a Efe, pero jugando de local y perdiendo, el Málaga necesita un 'dos' que ataque.

5 Galilea

García Pascual le pilló la espalda nada más empezar, pero luego fue a mejor.

3 Montero

Actuación ensombrecida por su error en la salida del balón que originó el gol.

4 Víctor García

Gris, hasta el punto de que fue relevado al descanso.

5 Larrubia

Generoso, infatigable, pero poco atinado. Ese momento de forma del verano parece haberse diluido.

3 Juanpe

Muy desacertado, ha vuelto esa versión de las temporadas anteriores, con poca precisión con balón ni quite.

4 Brasanac

Lejos del jugador que se espera aún. No aportó calma con el balón, ni fue tampoco un pulmón sin él.

5 Dani Lorenzo

Al menos se le vio en zona de remate, pero sin tino.

4 Chupete

Desacertado en la doble ocasión del segundo tiempo, no encuentra brillo de un tiempo a esta parte.

5 Adrián Niño

Lo intentó, escorado a la izquierda, pero sólo aguantó 30 minutos por su tobillo.

4 Lobete

Mucho ruido, pero pocas nueces. Lo intenta, pero no atina casi nunca. Se necesita más acierto, precisión.

4 Dani Sánchez

No fue una mejora notoria respecto a Víctor García, aunque jugó más en campo contrario.

4 Dotor

Ha venido a menos tras dejar algún detalle en el inicio liguero, y eso le está costando perderse más minutos.

4 Rafa

Puede ser un un buen revulsivo por su pegada, pero esta vez no pudo sumar.

3 Jauregi

Tuvo dos buenas ocasiones, con muy poco tino.