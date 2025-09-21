El uno a uno del Málaga en la derrota ante el Cádiz
Málaga
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:24
5 Alfonso Herrero ... Esta vez no transmitió seguridad. Un tiro al poste que siguió con la vista y un riesgo con balón en el área.
4 Murillo
Un central de lateral. Tuvo a raya a Efe, pero jugando de local y perdiendo, el Málaga necesita un 'dos' que ataque.
5 Galilea
García Pascual le pilló la espalda nada más empezar, pero luego fue a mejor.
3 Montero
Actuación ensombrecida por su error en la salida del balón que originó el gol.
4 Víctor García
Gris, hasta el punto de que fue relevado al descanso.
5 Larrubia
Generoso, infatigable, pero poco atinado. Ese momento de forma del verano parece haberse diluido.
3 Juanpe
Muy desacertado, ha vuelto esa versión de las temporadas anteriores, con poca precisión con balón ni quite.
4 Brasanac
Lejos del jugador que se espera aún. No aportó calma con el balón, ni fue tampoco un pulmón sin él.
5 Dani Lorenzo
Al menos se le vio en zona de remate, pero sin tino.
4 Chupete
Desacertado en la doble ocasión del segundo tiempo, no encuentra brillo de un tiempo a esta parte.
5 Adrián Niño
Lo intentó, escorado a la izquierda, pero sólo aguantó 30 minutos por su tobillo.
4 Lobete
Mucho ruido, pero pocas nueces. Lo intenta, pero no atina casi nunca. Se necesita más acierto, precisión.
4 Dani Sánchez
No fue una mejora notoria respecto a Víctor García, aunque jugó más en campo contrario.
4 Dotor
Ha venido a menos tras dejar algún detalle en el inicio liguero, y eso le está costando perderse más minutos.
4 Rafa
Puede ser un un buen revulsivo por su pegada, pero esta vez no pudo sumar.
3 Jauregi
Tuvo dos buenas ocasiones, con muy poco tino.
