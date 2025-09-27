Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Brasanac y Montero, en una sesión de entrenamieto esta semana. SALVADOR SALAS

El Málaga viaja a Burgos con 21 jugadores

Pellicer cita para viajar a los disponibles en el Málaga, al no recuperar a Adrián Niño y prescindir también del filial Ángel Mateo, que se ha entrenado esta semana con la primera plantilla

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:19

El Málaga viaja con lo disponible a Burgos, con 21 jugadores, al no disponer finalmente de Adrián Niño, con molestias en un tobillo y que ... no se ha entrenado con el grupo en toda la semana, ni el filial Ángel Mateo, un defensa con cierta polivalencia del filial que, pese a trabajar con el grupo en los últimos dias, no va convocado y reforzará al Malagueño en Segunda RFEF ante el Puente Genil este fin de semana.

