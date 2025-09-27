El Málaga viaja a Burgos con 21 jugadores
Pellicer cita para viajar a los disponibles en el Málaga, al no recuperar a Adrián Niño y prescindir también del filial Ángel Mateo, que se ha entrenado esta semana con la primera plantilla
Málaga
Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:19
El Málaga viaja con lo disponible a Burgos, con 21 jugadores, al no disponer finalmente de Adrián Niño, con molestias en un tobillo y que ... no se ha entrenado con el grupo en toda la semana, ni el filial Ángel Mateo, un defensa con cierta polivalencia del filial que, pese a trabajar con el grupo en los últimos dias, no va convocado y reforzará al Malagueño en Segunda RFEF ante el Puente Genil este fin de semana.
Así las cosas, las otras siete bajas ya conocidas son las de Puga, Álex Pastor, Moussa, Luismi, Izan Merino, Ramón y Joaquín. Quien sí estará una semana más es el central Recio, que de nuevo no podrá estar con el Malagueño. El equipo se desplaza a Burgos vía AVE hasta Madrid.
Por orden alfabético, que no por línea, los veintiuno que viajan son Alfonso Herrero, Gabilondo, Einar, Brasanac, Haitam, Juanpe, Chupe, Larrubia, Dotor, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Dani Lorenzo, Lobete, Dorrio, Aaron Ochoa, Recio y Rafa.
