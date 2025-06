El Málaga ya conoce a sus veintiún rivales de Segunda División

Mientras el Carlos Tartiere, que tras su reforma (estrenada en el año 2000) apenas ha acogido partidos de élite, celebraba la noche del sábado el ... ascenso del Oviedo, un puñado de clubes de la categoría se daban con un canto en los dientes. Con una envidia más o menos hacia lo que era una fiesta excepcional, la que se merecía una ciudad que ha estado casi un cuarto de siglo sin jugar en Primera. En esas andan clubes como el Málaga, que acumulará ya con la próxima campaña ocho años sin estar en la élite (con un periplo de unos meses en Primera RFEF) y que es el vigésimo en la clasificación histórica de la Liga; el Zaragoza, undécimo en esa tabla de todos los tiempos y que no juega con los mejores desde la 2012-13 (serán ya trece campañas en el desierto); el Deportivo, duodécimo en el histórico, campeón incluso del torneo en Primera, que no juega en ella desde la 2017-18 (bajó de la mano del Málaga); el Racing, decimosexto de siempre, pero sin actuar en Primera desde la 2011-12, y el Sporting, decimoséptimo de la clasificación de todos los tiempos y sin estar en la máxima categoría desde la 2016-17, nueve campañas ya.

El mapa de la segunda división 2025-2026 Sporting de Gijón Real Sociedad B Deportivo de La Coruña Racing de Santander Mirandés Andorra Eibar Huesca Burgos Cultural leonesa Zaragoza Castellón Leganés Albacete Valladolid Córdoba Las Palmas Cádiz Ceuta Almería Granada Málaga E. HINOJOSA Fuente: RFEF El mapa de la segunda división 2025-2026 Sporting de Gijón Real Sociedad B Deportivo de La Coruña Racing de Santander Mirandés Andorra Eibar Huesca Burgos Cultural leonesa Zaragoza Castellón Leganés Albacete Valladolid Córdoba Las Palmas Cádiz Ceuta Almería Granada Málaga E. HINOJOSA Fuente: RFEF El mapa de la segunda división 2025-2026 Sporting de Gijón Racing de Santander Eibar Real Sociedad B Deportivo de La Coruña Huesca Andorra Mirandés Burgos Cultural leonesa Zaragoza Valladolid Leganés Castellón Albacete Córdoba Granada Almería Málaga Cádiz Las Palmas Ceuta E. HINOJOSA Fuente: RFEF

Esa presión por subir es la mejor define la Segunda División que va a comenzar el fin de semana del 15 al 17 de agosto y cuyos emparejamientos se sortearán el martes 1 de julio. Desde anoche, cuando la Real Sociedad B frustró un año más el sueño del Gimnástic en la final de los 'play-off' de ascenso a la categoría, el Málaga ya conoce a sus 21 rivales, en una competición que una vez más volverá a estar marcada por la igualdad en el campo.

Temporadas sin jugar en Primera División de los clubes más urgidos por el ascenso: Racing: Catorce, desde la temporada 2016-17.

Zaragoza: Trece, desde la 2012-13.

Sporting: Nueve (desde la 2016-17).

Málaga y Deportivo: Ocho (desde la 2017-18).

Como ha quedado recogido antes si hubiera que hacer una Liga en Primera con los 20 mejores de la tabla histórica habría que reclutar a seis equipos (Zaragoza, Deportivo, Valladolid, Racing, Sporting y Málaga) que van a pelear dentro de unas semanas en Segunda. Y Las Palmas, uno de los recién llegados a ella, es el vigésimo primero de ese listado.

Esto da idea de la dificultad de la empresa de ascender a Primera, con sólo dos billetes directos y uno a través de los 'play-off'. Hay otro dato que lo corrobora. Pese a que hace doce meses el Granada, el Almería y el Cádiz bajaron de la mano y pudieron administrar unos fondos que aporta LaLiga como compensación tras el descenso, ninguno ha sido capaz de regresar a la élite a las primeras de cambio. No sólo eso, porque únicamente el Almería logró acceder a la fase de ascenso, con derrota en las semifinales. En concreto, la campaña del Cádiz fue caótica, de menos a más, pero casi sin opciones de ilusionarse con nada.

Sólo cuatro equipos no han jugado nunca en Primera División: Real Sociedad B: Su condición de filial le impide subir.

Mirandés: Muy cerca de ascender esta campaña.

Andorra: De vuelta a Segunda a las primeras de cambio.

Ceuta: El Atlético Tetuán (que jugó en la 1951-52 en la élite) es precursor de esta entidad.

Como en la 2024-25 recién acabada (tras la guerra de la fase de ascenso), dieciocho de los veintidós participantes en Segunda ya saben lo que es jugar en Primera, otro detalle que muestra el tremendo nivel que tendrá la división de plata. Las excepciones son el Andorra de Piqué, que regresa a Segunda sólo un año después de caer (lo hace habiendo sido cuarto en la fase regular y jugando de visitante en los dos partidos de vuelta de los 'play-off', algo sin precedentes), el Mirandés, que se quedó a minutos de ascender el sábado, tras dilapidar dos goles de ventaja en la final ante el Oviedo, y a depender de sí mismo cara a las dos jornadas finales de la liga regular; la Real Sociedad B, que por razones obvias no puede subir, y un Ceuta que tiene un precedente en el Atlético Tetuán, que estuvo en Primera División en la temporada 1951-52. La actual Agrupación Deportiva Ceuta parte de él, que en 1956 se unió a la SD Ceuta y que más tarde fue también Club Atlético Ceuta.

Leganés, Valladolid y Las Palmas han bajado desde Primera, y Ceuta, Leonesa, Andorra y Real Sociedad B subieron de Primera RFEF

Hay otro caso, el del Burgos, que jugó en Primera en los 90, pero entonces con otras siglas. No se puede hablar de una gran presión histórica en otras instituciones, como el Leganés (que acaba de llegar de la élite), el Córdoba (jugó por última vez en ella en la 2014-15), el Albacete (desde la 2004-05), el Eibar y el Huesca (que bajaron en la 2020-21), o incluso el Castellón, que no juega en la máxima categoría desde la 1990-91, pero no es tan histórico como los mencionados al comienzo de este artículo.

Un ejemplo curioso es el de la Cultural Leonesa, que jugó en Primera División en la 1955-56 y que, en el mejor de los casos no podrá regresar a ella hasta siete décadas después. Y más urgencias hay en los antes citados Cádiz, Granada y Almería, que cumplirán ahora su segundo curso alejado de los mejores.

En todo caso, Valladolid, Las Palmas y Leganés contarán con cierta ventaja presupuestaria sobre la mayoría de rivales, como recién descendidos, y de los cuatro que llegan desde Primera RFEF no parece que ninguno esté en condiciones de aspirar de forma inmediata a un nuevo salto. Quizás el del Andorra podría ser el proyecto más potente, en relación a Ceuta, Cultural y Real Sociedad B, un filial sin opciones y que sucede al Villarreal B, el último equipo de cantera que estuvo en la categoría, colista en la 2023-24.

Abandonaron la categoría Levante, Elche y Oviedo, rumbo a la élite, y Racing de Ferrol, Eldense, Cartagena y Tenerife, que bajaron

Para el Málaga, desde ese punto de vista, el panorama queda algo más despejado en la lucha por las seis primeras posiciones, un objetivo nada sencillo y que se le va a exigir desde el entorno a poco que en este mercado de fichajes se apunte a un salto de calidad en los refuerzos, de momento inexistentes.

Geográficamente, se mantiene el dominio del Norte peninsular en cuanto a la presencia de equipos en Segunda, pero habrá cinco andaluces de nuevo (todos de capitales de alguna de las ocho provincias) y el añadido del Ceuta, que junto a Leganés (único madrileño) y Albacete son los representantes de la mitad sureña, en minoría sobre la septentrional. Será una campaña en la que habrá que volar obligadamente a Canarias (Las Palmas sucede al Tenerife) y viajar en ferry a Ceuta, aunque la abundancia de rivales de la cornisa cantábrica impondrá el avión antes que largos desplazamientos en autobús.