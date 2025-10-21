El Málaga no sale muy malparado de su comparativa con las campañas anteriores

El paso por la jornada décima marca, si bien no matemáticamente, el primer cuarto de la temporada y, pese a que el Málaga atraviesa un ... considerable bache de resultados (cinco derrotas en seis jornadas), no sale del todo malparado con la comparativa con sus últimas campañas en Segunda División, teniendo en cuenta siempre el periodo tras el descenso de la 2017-18.

Otra cosa distinta son las expectativas. Indudablemente el Málaga ha comenzado este curso con el objetivo de mejorar su papel de la temporada anterior, y así lo han reconocido todos los protagonistas, de ahí la frustración con el estado de las cosas, que en parte se ve paliado por el buen arranque (ocho puntos tras la cuatro primeras jornadas) y el 3-0 al Deportivo.

La principal referencia de este primer cuarto de ejercicio es lo que se hizo en el anterior, y el Málaga, entonces un recién ascendido y con varios debutantes en la categoría, sumaba 13 puntos ya, dos más que ahora, y era decimocuarto en la tabla. También esta comparación hay que enmarcarla en la trayectoria que tuvo entonces el equipo, con una primera vuelta notable, con 30 puntos, pero bajando sensiblemente en la segunda, con 23 (y gracias al tirón final).

Dani Pacheco, ante el Cádiz en un partido de la temporada 2018-19, la mejor en todo el ciclo del Málaga en Segunda División después del último descenso desde Primera. SUR

El Málaga actual, pese a sus problemas y a estar frisando la zona de descenso, mejora al equipo del último descenso, el de la 2022-23, que sumaba 6 puntos tras diez jornadas (era colista, además) y también al de la 2019-20, con 8 puntos por estas fechas. Entonces estaba entrenado por Víctor Sánchez del Amo, sustituido en la vigésima tercera jornada por Sergio Pellicer, en su primera etapa en el equipo.

Aquel Málaga se salvó cómodamente, con 53 puntos y acabando decimocuarto. Curiosamente esta fue la puntuación final de la 2020-21 (duodécimo) y de la campaña 2024-25 (decmosexto), con diferentes clasificaciones finales en función del diferente desarrollo de la competición.

Comparativa del Málaga en sus últimas campañas en Segunda tras las diez primeras jornadas: 2025-26: 11 puntos (18º clasificado).

2024-25: 13 puntos (14º clasificado), y 53 puntos al final (16º).

2022-23: 6 puntos (22º) y 44 puntos al final (20º y descenso).

2021-22: 13 puntos (13º) y 45 puntos al final (18º).

2020-21: 14 puntos (12º) y 53 puntos al final (12º).

2019-20: 8 puntos (19º) y 53 puntos al final (14º).

2018-19: 22 puntos (líder) y 74 puntos al final (3º y sin ascender).

El Málaga de este curso no anda tampoco lejos de su arranque en la 2020-21 (14 puntos y duodécimo) y de la 2021-22 (con 13 y estando decimotercero). El desfase no supera los tres puntos, pero el problema esta en torno a la exigencia de acercarse a la lucha al menos por las plazas de 'play-off'. Por eso sí que sale malparada si se compara esta plantilla con la que dirigió Muñiz en la 2018-19, la primera del periodo analizado. Tras diez jornadas sumaba 22 puntos (el doble que ahora) y era líder de Segunda, aunque luego acabó tercero y sin subir, al ceder en las semifinales de los 'play-off'.