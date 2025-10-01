El Málaga, cerca de tener nueve bajas en Santander

El Málaga sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Arraijanal el choque del domingo en Santander (18.30 horas) ante el Racing, con la posibilidad ... de que tenga que afrontar esta cita con nueve ausencias, una más incluso que en las jornadas precedentes.

El problema estriba sobre todo en la evolución no del todo favorable de Adrián Niño, que sigue entrenándose al margen del equipo por sus molestias en el tobillo izquierdo. No acaba de tener buenas sensaciones el roteño, que es duda seria para viajar el sábado en Santander y que va a depender de su evolución en las próximas horas.

Hay que recordar que el jugador se lesionó hace casi dos semanas, pero fue convocado ante el Cádiz y salió de titular, aunque sólo aguantó media hora en el campo. Desde entonces no ha vuelto a integrarse en la disciplina del equipo y fue baja en Burgos.

La novedad esta mañana fue la presencia del lateral del Malagueño Rafita. El equipo tiene ocho bajas confirmadas, las del sancionado Galilea (vio la roja en El Plantío); los lesionados Puga, Moussa, Álex Pastor, Luismi, Ramón y Joaquín, y el caso de Izan Merino, en Chile disputando el Mundial sub-20 (juega a las 22.00 horas ante México, en Teldeporte).