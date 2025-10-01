Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jauregi y Pellicer, en un entrenamiento. SALVADOR SALAS

El Málaga, cerca de tener nueve bajas en Santander

El filial Rafita fue novedad, Niño sigue ejercitándose al margen por sus molestias en el tobillo izquierdo y es duda seria para viajar, y al total de ausencias en Burgos hay que sumar al sancionado Galilea

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:17

El Málaga sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Arraijanal el choque del domingo en Santander (18.30 horas) ante el Racing, con la posibilidad ... de que tenga que afrontar esta cita con nueve ausencias, una más incluso que en las jornadas precedentes.

