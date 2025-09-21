Un Málaga desfigurado, ante un Cádiz invicto

El problema del Málaga está en la foto del once que se midió al Betis hace semanas en el Trofeo Costa del Sol. Seis de ... ellos (Luismi, Álex Pastor, Puga, Joaquín, Izan Merino y Adrián Niño) se han lesionado y se han sumado a las bajas de larga duración de Moussa y Ramón. Sólo Niño podría forzar y llegar a tiempo al derbi de esta tarde (18.30 horas) ante el Cádiz, con unas molestias de carácter leve en su tobillo izquierdo desde el viernes y que ayer se entrenó de forma parcial.

Aquel once, con lo mejor que tenía el Málaga en su plantilla para lucirse en su partido de presentación (salvo Alfonso Herrero, entonces con una herida en la frente por la que fue suplido por Carlos López), se ha quedado desfigurado con mayoría de jugadores (seis) que pueden ser baja en el encuentro de hoy.

Málaga-Cádiz Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Gabilondo, Murillo, Montero, Víctor López; Juanpe, Brasanac, Dotor; Larrubia, Chupete y Lobete.

Posible once del Cádiz: Víctor Aznar; Carcelén, Kovacevic, Iker Ortega, Climent; Diakite, Youssi Diarra, Sergio Ortuño; Suso, García Pascual y Tabatadze.

Árbitro: González Esteban (vasco), asistido por González Francés (grancanario) en el VAR.

Campo y hora: 18.30 horas (domingo), en La Rosaleda (LaLiga Hypermotion TV).

De ello se lamentaba amargamente el técnico malaguista, Sergio Pellicer, que reclamó empatía de la afición y medios de comunicación para analizar lo que haga su equipo en estas semanas con tantas ausencias. Porque la plaga no va a ser cuestión de un partido. Mañana Izan Merino se concentrará con la selección española sub-20 para el Mundial de Chile, y no estará de vuelta hasta bien entrado octubre, y al margen de Niño, el resto de problemas son de duración media (Puga y Joaquín) o larga (Pastor, Luismi, Moussa y Ramón).

Son ya muchos los que invocan a santos o dioses, incluso clavan cruces, para que no crezca la lista de problemas, porque de momento hay tranquilidad en el capítulo de las sanciones disciplinarias. Suerte que la plantilla es amplia y Pellicer parte con 27 jugadores y Recio, uno más de la primera plantilla al que se permitirá jugar en el filial siempre que sea compatible cada fin de semana.

Por eso hoy el Málaga encarará la cita ante el Cádiz con veinte jugadores, o incluso veintiuno si al final Niño se viste de corto. Con opciones para cada demarcación, aunque quizás sin tantas soluciones de valor en el banquillo, donde estará un Haitam pendiente de reaparecer más de un año después y sin ritmo para muchos minutos. Otro que puede debutar es el también extremo Dorrio, y se esperan más minutos de Jauregi, apenas visto hasta ahora.

Pesa no sólo la cantidad de ausencias, sino la calidad de ellas, con varios jugadores llamados a ser piezas clave del once

Tras la primera derrota del curso, en Huesca (1-0), el Málaga se ha topado con las primeras críticas por su planteamiento en El Alcoraz, en un duelo muy táctico y cerrado y en el que se encajó el gol en la última jugada, en 19 segundos que definieron la incapacidad de varios jugadores para detener con falta un largo contraataque local. Cara a ese partido quedaron señalados Gabilondo y Galilea, que no jugaron pese a las bajas, pero hoy pueden volver a tener una oportunidad.

Las ausencias y las dudas que ha acarreado la última derrota, que mandó ya al equipo a una zona media de la tabla, no permiten encarar con la máxima confianza el choque ante un Cádiz invicto y que en cinco jornadas ha sumado tantos puntos, 11, como en las diez primeras del curso anterior, cuando se las prometía más felices tras el descenso de Primera,

Ampliar El once del Málaga ante el Betis, en el Costa del Sol, con seis jugadores que pueden ser baja este domingo: Luismi, Álex Pastor, Puga Izan Merino, Joaquín, y la duda de Niño. ÑITO SALAS

Ha habido una revolución total en la plantilla, una 'limpia' para definir un grupo más del gusto de un buen estratega como Gaizka Garitano. Es una plantilla más joven y, por ende, con más hambre, sin amasar mucha posesión, pero resolutiva en las áreas. Con el talento de Suso, Ontiveros (duda hoy), el semidesconocido Tabatadze (el conocimiento de mercados extranjeros da un plus) y el irregular Ocampo, la capacidad de llegada de Youssi Diarra, más el oficio del malagueño García Pascual o Sergio Ortuño. Un rival que aspirará al ascenso y contra el que el Málaga anda un tanto peleado en resultados desde finales del siglo anterior y lo que va de este. El choque, declarado de Alto Riesgo, tendrá un gran ambiente en las gradas.