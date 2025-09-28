El Málaga se cita con la incomodidad en Burgos

Si vieron el partido en Huesca, ya saben cómo va a ser el de esta tarde (16.15 horas) en El Plantío. El Málaga ... saldrá con armadura para medirse al Burgos, en un duelo que se prevé incómodo ante un rival intenso en la presión, rocoso, vertical, y sorprendentemente eficaz, pese a carecer de grandes nombres propios. Será un choque que exigirá un alto grado de compromiso, y en el que los errores pueden penalizar más de lo habitual.

Burgos-Málaga Posible once del Burgos: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Miguel; Atienza, Morante; Mejía, David González, Appin, y Fer Niño.

Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Murillo, Galilea, Montero, Víctor García; Juanpe, Brasanac, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupete y Lobete.

Árbitro: Palencia Caballero (Comité Vasco), con López Toca (Cántabro) en el VAR.

Campo y hora: El Plantío, a las 16.15 horas (este domingo, en LaLiga Hypermotion TV).

El Málaga acude además sin paraguas ante lo que le pueda caer. Por un lado, porque llega con ocho bajas, después de que durante la semana no se pudiera recuperar a Adrián Niño, con una leve lesión de tobillo (se suma a los Moussa, Álex Pastor, Puga, Luismi, Izan Merino, Ramón y Joaquín) que frustra ese curioso duelo entre los dos referentes ofensivos de ambos equipos (él y Fer), ambos roteños y con idéntico apellido. Por otro lado, porque la necesidad de sumar puntos empieza a ser acuciante, tras dos derrotas seguidas, y para no acercarse a la zona de descenso.

Además, el encuentro puede que no ofrezca tregua, pero tampoco el calendario, en el sentido de que el tramo de temporada es de lo más empinado, con la salida posterior a Santander, el duelo en casa ante el Deportivo y el viaje a Leganés. Aun siendo esta una categoría presidida por la igualdad, no parecen que sea un periodo propicio para el acopio de puntos.

Pero la exigencia en torno a este Málaga ha cambiado. No se van a permitir tan fácilmente tres derrotas seguidas, si es que el equipo cayera en El Plantío, otro campo gafe históricamente. Es la nueva realidad que trata de digerir Sergio Pellicer y sus jugadores. El equipo sigue mostrándose muy falto de continuidad en los partidos, sin tramos prolongados de buen juego, y hoy se deberá examinar en un contexto de igualdad, en un choque en el que quizás sucedan pocas cosas en el primer tiempo y se decante todo más en el segundo, para el que el equipo no dispone de gran profundidad de banquillo.

Para empezar puede que Pellicer dé mucha continuidad a la alineación, pero obligado por las circunstancias (con ocho bajas, viajaron veintiuno, entre ellos Recio, pero no Ángel Mateo). Todo apunta a que Murillo seguirá de lateral, Dani Sánchez tiene opciones de desbancar a Víctor García, y por delante puede darse el debut de Dorrio o Haitam, pero difícilmente cabe esperarles de salida, con lo que Lobete se perfila como el sustituto de Niño en el flanco izquierdo.

Mientras el Burgos, casi sin perfiles de jugadores con experiencia en la élite, y pese a perder este verano a Arroyo y Sancris (antes se fueron los Dani Ojeda o Caro) sigue mostrándose tremendamente competitivo. Es un equipo clásico de Ramis, bien armado, muy intenso sin balón y que llega al gol por la vía rápida, sin arabescos. Fer Niño, no un dechado de virtudes en el manejo del balón, amenaza más por su determinación, y se espera el regreso del medio punta Curro, el otro jugador clave, pero quizás no de titular. Por detrás, el técnico dispone una línea de tres en la que el exuberante Appin cae a la izquierda y David González luce más manejo de balón. Es un bloque muy armado y con pocos cambios respecto al pasado curso, cuya alineación casi se recita, algo inusual en el fútbol de hoy.