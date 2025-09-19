El Málaga potenciará la base educativa de su cantera con la nueva residencia en La Academia

Un club de cantera ha de serlo con todas sus consecuencias. Hace semanas el Málaga se medía en la competición con la Real Sociedad B, ... una entidad en la que el 93 % de sus canteranos en edad universitaria están cursando alguna licenciatura o grado y donde un 70 % de los jugadores que entran en Zubieta siguen en el club al cumplir los 17 años. En definitiva, un modelo integral, que compagine fútbol y estudios y eleve el nivel educativo medio imperante a día de hoy en La Academia.

El de Zubieta es un modelo que conoce bien el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, que estuvo más de una década al frente de esa cantera, pero la idea está ya planteada en la mayoría de clubes profesionales (Sevilla, Villarreal, Barcelona, Real Madrid, Athletic, Osasuna,...). El afianzamiento del modelo de cantera es una estructura piramidal, desde la base a la cúspide de la misma, un primer equipo que presume ya de ser el que más jugadores de casa tiene en su plantilla en Segunda División (excepción hecha, lógicamente, del único filial, la Real B), y una buena base educativa es primordial en la madurez de los futbolistas y sus expectativas de futuro.

No se descarta que la residencia de la ciudad deportiva también pueda albergar estadías de equipos o facilitar concentraciones

A día de hoy, el Málaga aún ha de perfilar el diseño de la residencia en La Academia de Arraijanal, cuyo uso más o menos normalizado comenzó la campaña anterior. Hay una pastilla de terreno reservada a la derecha (desde la perspectiva del acceso al recinto) de los edificios administrativos ya terminados, pero el club ha de decidir qué magnitud tendrá el proyecto.

Ampliar El campo seis, de césped artificial, el último dispuesto en la ciudad deportiva. SALVADOR SALAS

Se baraja una capacidad máxima de 300 camas, pero el techo máximo de metros cuadrados que pueda tener este edificio está a expensas también de otras construcciones más pequeñas en torno a los seis campos ya levantados. Así, los vestuarios restan edificabilidad al conjunto, y se han de disponer algunos en torno a los dos terrenos de juego principales, en los que se han colocado gradas y viseras. En el más cercano a la entrada viene jugando sus partidos desde la pasada campaña el equipo filial, un Atlético Malagueño que entonces competía en el grupo 9 de Tercera RFEF y ahora lo hace en el 4 de Segunda RFEF.

Ampliar La visera levantada ya en la grada del campo principal. SALVADOR SALAS

La finalidad principal de la residencia en La Academia será educativa. El Málaga tiene clara esta premisa, por más que este edificio con camas pueda servir también de impulso económico como alojamiento de equipos (foráneos) que recurran a la Ciudad Deportiva para una estadía en el futuro. En otros casos, la residencia también facilita a los equipos la posibilidad de concentrarse antes de partir de viaje o a la vuelta de uno.

Pero el Málaga quiere que sea un espacio para que se puedan compaginar mejor la vida de entrenamientos y el refuerzo escolar, con una serie de coordinadores y educadores. Así, se puede dotar de salas de estudio, biblioteca, y también algún espacio de ocio. En todo caso, este bloque está pendiente aún de permiso urbanístico, en función de la edificabilidad que se determine y, lo más importante, de financiación. El Málaga ya casi agotó los fondos CVC, el préstamo de un fondo de inversión a los clubes de LaLiga, cuya cuantía, en un porcentaje mayoritario, había que dedicar a instalaciones. Es por esto que se buscará algún tipo de patrocinio para el proyecto, que será otro pilar de la cantera.

Ampliar Solar delimitado para el campo 7, si es que se hace realidad. SALVADOR SALAS

Según pudo conocer este periódico, el Málaga se marca como plazo el fin de este año natural para determinar si se levanta un campo 7 (frente al 6, ya terminado, al fondo de la instalación), cuya parcela está delimitada pero no apta para la siembra, aún con árboles. El club, ya con todos sus equipos en Arraijanal en el día a día, menos el profesional, trata de definir sus prioridades en el complejo cara a zanjar el diseño de su ciudad deportiva.