Lobete se lamenta del gol de la derrota en Castellón. AGENCIA LOF

Un Málaga sin autocrítica y de camino hacia otra final

Las cinco derrotas seguidas fuera del Málaga no son consecuencia de «pequeños detalles» y conllevan una presión adicional cada dos semanas en los partidos de local y sobre Pellicer

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

«Cuando pierdes cinco de seis partidos fuera de casa está claro que algo pasa», manifestó ayer en su rueda de prensa Eneko Jauregi, y ... al leer sus declaraciones sólo pude pensar que no está todo perdido. Por fin algo de autocrítica. No la que tuvo su compañero Dani Lorenzo cuando repitió un argumento muy recurrente de los futbolistas de hoy, el de que «esos pequeños detalles nos están penalizando» o cuando el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer alude a que «esto debe servir como aprendizaje para todo lo que queda por venir», explicaciones o análisis estos dos últimos que aluden a una importante falta de autocrítica o a no abordar los problemas de frente, al menos en el mensaje que se traslada a los medios de comunicación, porque lo que se invoca dentro del vestuario ahí se queda.

