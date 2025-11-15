El Málaga, ante la ventaja de cerrar la jornada y conocer el resto de resultados

El Málaga jugará el lunes un nuevo partido crucial, casi decisivo desde distintas perspectivas. Aunque tiene una ventaja que, en principio, será importante, como es ... cerrar la jornada el lunes (en el campo de la Cultural Leonesa, a las 20.30 horas). Para entonces conocerá el resto de resultados y sabrá cuál es su situación real en la clasificación. Ahora se encuentra a un punto de la zona de descenso, pero esta plaza y la diferencia con las posiciones de peligro pueden cambiar de una forma importante, si bien los enfrentamientos de sus rivales directos serán también muy complicados.

Antes de que comience su partido en León deberá estar muy pendiente el fin de semana de dos equipos situados detrás, el Huesca y el Granada, pues ambos pueden rebasarlo y dejarlo este domingo por la noche en las posiciones de descenso. Para ello el Huesca sólo tendría que sumar un punto, un empate, en su visita al Zaragoza en un derbi aragonés que, pese a que es muy pronto todavía, se presenta casi agónico. El conjunto oscense está igualado a puntos con el Málaga en este momento y puede superarlo si consigue un marcador positivo (al menos un punto).

El otro caso, el del Granada, no está tan claro, pues el cuadro de la ciudad nazarí deberá visitar nada menos que al Racing, que se está mostrando muy fuerte casi desde el comienzo. El partido en tierras cántabras se celebrará este mismo sábado. El conjunto granadino tiene un punto menos que los blanquiazules, lo que supone que con un empate tendría muy complicado superarlos debido al 'goal-average' general. En cualquier caso, los dos estarían obligados a adelantar al Málaga para que este entrara en descenso antes de su enfrentamiento.

Saber los demás marcadores es muy útil para cualquier equipo que está en una situación complicada, como le ocurre al Málaga. En el caso de que todo sea positivo, es decir, que no lo adelanten los dos rivales, el equipo de Sergio Pellicer podrá afrontar el encuentro con más 'tranquilidad', mientras que si las noticias son adversas, comenzará el encuentro con algo más de presión por la necesidad de buscar el mejor marcador posible para esquivar la parte baja de la tabla.

Aunque, sin duda, la clave estará después, el lunes, en el encuentro de León, pues la Cultural, incluso, lo adelantaría si lograra el triunfo (está sólo a un punto, pero con un empate lo tendría difícil también por el 'goal-average'). Aquí será donde realmente se la jueguen los blanquiazules, que necesitan la victoria para que todo siga como está y que se pueda buscar una cierta continuidad con buenos resultados que permitan superar una crisis que, pese a todo, no ha llevado al equipo a una dinámica negativa.