Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Málaga se entrenan este viernes. MIGUE FERNÁNDEZ

El Málaga, ante la ventaja de cerrar la jornada y conocer el resto de resultados

Los blanquiazules estarán pendientes del Granada y del Huesca, que pueden adelantarlo y dejarlo en la zona de descenso antes de la disputa de su partido

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

El Málaga jugará el lunes un nuevo partido crucial, casi decisivo desde distintas perspectivas. Aunque tiene una ventaja que, en principio, será importante, como es ... cerrar la jornada el lunes (en el campo de la Cultural Leonesa, a las 20.30 horas). Para entonces conocerá el resto de resultados y sabrá cuál es su situación real en la clasificación. Ahora se encuentra a un punto de la zona de descenso, pero esta plaza y la diferencia con las posiciones de peligro pueden cambiar de una forma importante, si bien los enfrentamientos de sus rivales directos serán también muy complicados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  2. 2 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  3. 3 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  4. 4 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  5. 5 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  6. 6 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto
  9. 9

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga, ante la ventaja de cerrar la jornada y conocer el resto de resultados

El Málaga, ante la ventaja de cerrar la jornada y conocer el resto de resultados