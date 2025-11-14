Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Pastor, en el penúltimo partido que jugó, ante el Eibar. MARILÚ BÁEZ/AGENCIALOF

El Málaga abre ya la puerta a las renovaciones de contratos: Pastor y Puga, entre los primeros

El club quiere cerrar algunas ampliaciones y también tiene previsto atar a jugadores que acaban en junio, entre los que también está el lesionado Luismi

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Al margen de resolver su crisis deportiva, en el Málaga también siguen el ritmo de trabajo habitual para la gestión de la entidad y de ... la plantilla. De esta manera, desde la dirección deportiva, con Loren Juarros al frente, mantienen sus planes en relación a las ampliaciones de contratos de determinados jugadores, sobre todo algunos de los más jóvenes, y también se abre un nuevo frente en el capítulo de las renovaciones. Según ha podido saber este periódico, el club tiene previsto atar a algunos de los jugadores que finalizan contrato el próximo mes de junio, en 2026. Esta lista no está cerrada, pero los primeros en entrar en negociaciones podrían ser los lesionados Álex Pastor y Carlos Puga.

