El Málaga abre ya la puerta a las renovaciones de contratos: Pastor y Puga, entre los primeros

Al margen de resolver su crisis deportiva, en el Málaga también siguen el ritmo de trabajo habitual para la gestión de la entidad y de ... la plantilla. De esta manera, desde la dirección deportiva, con Loren Juarros al frente, mantienen sus planes en relación a las ampliaciones de contratos de determinados jugadores, sobre todo algunos de los más jóvenes, y también se abre un nuevo frente en el capítulo de las renovaciones. Según ha podido saber este periódico, el club tiene previsto atar a algunos de los jugadores que finalizan contrato el próximo mes de junio, en 2026. Esta lista no está cerrada, pero los primeros en entrar en negociaciones podrían ser los lesionados Álex Pastor y Carlos Puga.

Aunque hay otros hombres importantes para el equipo blanquiazul, como es el caso de Luismi, que también concluye su vinculación en la misma fecha y el Málaga está pendiente igualmente de que se pueda abrir esta opción para mantener la vinculación. Todos estos casos, además, tienen una conexión muy directa, pues todos ellos están lesionados o lo han estado y todavía no han reaparecido, como es el caso de Puga. Pero estos tres tampoco son los únicos que acaban sus contratos esta temporada, pues hay más futbolistas que les ocurre lo mismo y podrían mantenerse en la plantilla.

Entre los dos que pueden ser los primeros en renovar, Pastor, de 26 años, es el que se encuentra en una peor situación. El central sufre una grave lesión de rodilla y se perderá la temporada casi al completo. De hecho, ahora no tiene ni siquiera ficha con el primer equipo. Pero en el club confían en el futbolista para el futuro y pretenden cerrar la renovación de su contrato, una medida que también puede aportar tranquilidad al defensa a la hora de recuperarse sin la inquietud, en su caso, de buscarse acomodo en otro lugar para el futuro.

El arranque del campeonato de Pastor fue espectacular, formando una pareja de centrales con Montero muy esperanzadora, pero todo se frustró al segundo encuentro y el central sevillano se quedó 'solo' en esa línea tan complicada para el equipo blanquiazul. Ahora lo acompaña el canterano Murillo, aunque en algunas ocasiones también ha jugado en esa plaza Galilea.

El otro jugador que también puede ser de los primeros en renovar es Puga, de 24 años. El lateral está ya en condiciones de jugar partidos, pero sólo pudo participar en los cuatro primeros encuentros del campeonato. Lleva diez, incluyendo el partido de la Copa del Rey, sin intervenir como consecuencia de sus problemas físicos. Es previsible que regrese de inmediato. Hasta ahora lo está sustituyendo el canterano Rafita, que está completando buenos encuentros en el lateral derecho blanquiazul.

Estas renovaciones, con toda probabilidad, se tratarán de inmediato, siempre que el equipo de Sergio Pellicer enderece el rumbo y consiga cierta estabilidad con algo más de distancia con las plazas de descenso. Es posible que, a medida de que vayan recuperando futbolistas, el Málaga pueda conseguir mejores resultados, sobre todo a domicilio, donde tiene realmente su asignatura pendiente en esta primera fase del campeonato (sólo sumó los tres puntos del encuentro celebrado en Las Palmas).