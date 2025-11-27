El Málaga, abocado a seguir con la enfermería llena

Las lesiones en el Málaga no han cesado desde que diera comienzo la temporada, y están siendo el motivo principal (evidentemente, no es único), por ... el que el conjunto de Martiricos no está respondiendo en estos momentos a las expectativas iniciales que había sobre las aspiraciones del equipo. El cuadro blanquiazul llegaba a la 2025-26 con varios lesionados de larga duración (Haitam, Moussa y Ramón), un hecho que se ha vuelto una constante en las últimas campañas. Y en el primer encuentro de Liga ya se sumó otro jugador a esta lista: Luismi, tras un choque fortuito con Montero (Jauregi y Ochoa se habían lesionado antes). Tras el segundo partido, cayó lesionado Álex Pastor, que se perderá lo que queda de temporada.

Esta plaga de bajas que arrastra el Málaga cada fin de semana nunca ha sido inferior a siete futbolistas, entre lesionados, sancionados y convocados con selecciones, y el pasado domingo llegó a su culmen, con diez jugadores no disponibles contra el Mirandés (ocho por lesión y dos por sanción). Para este sábado en Valladolid, ese número no bajará de los siete (Juanpe, Ramón, Dorrio, Brasanac, Ochoa, Luismi, Álex Pastor y Moussa, si bien es cierto que el maliense se entrenó de forma parcial el miércoles).

10 fueron las bajas que tuvo el Málaga el pasado domingo frente al Mirandés, la cifra más alta de la temporada. Ocho fueron por lesión (Luismi, Dorrio, Juanpe, Álex Pastor, Aarón Ochoa, Ramón, Moussa y Brasanac) y dos por sanción (Murillo y Montero).

Esta temporada, Pellicer no vio la enfermería blanquiazul vacía, ni siquiera cerca de estarlo en ningún momento, y este es otro de los grandes retos a los que deberá enfrentarse Funes como entrenador blanquiazul (ya solventó la primera papeleta en este sentido en su debut en el banquillo de La Rosaleda). Si bien es cierto que a partir de enero se aligerará la lista de lesionados, este último mes de competición será decisivo y tendrá todavía a muchos jugadores de baja.

Ha habido otras bajas largas a lo largo del curso, como las de Carlos Puga o Adrián Niño. El lateral estaba mostrando un excelente rendimiento hasta su lesión muscular. Las malas sensaciones que dejaba Gabilondo hicieron que Pellicer apostara por Rafita, una de las sorpresas más gratas en estos meses. En cuanto al delantero, el conjunto blanquiazul ha paliado los posibles problemas de su ausencia con los otros dos arietes (Chupete, con cuatro goles, y Jauregi, con tres) y, por supuesto, Rafa (el máximo artillero del equipo con cinco dianas).

Plantilla larga y aportación clave del filial

Pese al elevado número de bajas, el Málaga apenas se ha visto obligado a colocar a jugadores fuera de su posición. Para ello es clave el contar con un plantel tan extenso, pues a los 25 futbolistas con ficha del primer equipo hay que añadir otros cuatro del filial que forman parte del primer plantel en aspectos prácticos (Rafa, Rafita, Recio, Ochoa).

Aunque esto ha podido ser en perjuicio del Malagueño, que entre el modelo de cantera instaurado en el club (el objetivo es el de sumar la mayor cantidad de jugadores de La Academia al primer equipo) y las múltiples bajas se ha visto gravemente mermado a nivel competitivo (es colista de Segunda RFEF con sólo seis puntos), la realidad es que la aportación de estos jugadores ha sido decisiva para mantener al Málaga a flote.

También ha sido vital el paso adelante que han dado algunos jugadores ante las lesiones. El caso más significativo de esto es, claramente, el de Juanpe. El jerezano estaba en la rampa de salida en este mercado estival, ya que su rendimiento en las dos temporadas anteriores había dejado mucho que desear. La grave lesión de Luismi le dio la oportunidad de redimirse, y estaba siendo una de las notas más positivas del cuadro de La Rosaleda esta campaña, hasta que el propio '8' cayó lesionado. Juanpe es otra de las bajas sensibles, aunque no es de larga duración. Se espera que pueda volver antes de que termine el año.