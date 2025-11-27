Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Algunos de los futbolistas del Málaga que causaron baja el domingo frente al Mirandés. Ñito Salas

El Málaga, abocado a seguir con la enfermería llena

El conjunto blanquiazul tuvo diez bajas el domingo, ocho de ellas por lesión, y no bajará de las siete para este sábado en Valladolid, aunque Moussa volvió a entrenarse con el grupo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:18

Las lesiones en el Málaga no han cesado desde que diera comienzo la temporada, y están siendo el motivo principal (evidentemente, no es único), por ... el que el conjunto de Martiricos no está respondiendo en estos momentos a las expectativas iniciales que había sobre las aspiraciones del equipo. El cuadro blanquiazul llegaba a la 2025-26 con varios lesionados de larga duración (Haitam, Moussa y Ramón), un hecho que se ha vuelto una constante en las últimas campañas. Y en el primer encuentro de Liga ya se sumó otro jugador a esta lista: Luismi, tras un choque fortuito con Montero (Jauregi y Ochoa se habían lesionado antes). Tras el segundo partido, cayó lesionado Álex Pastor, que se perderá lo que queda de temporada.

