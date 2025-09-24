Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Louzán, durante la breve comparecencia tras la presentación del España-Suecia en La Rosaleda.

Louzán, durante la breve comparecencia tras la presentación del España-Suecia en La Rosaleda. Marilú Báez

Louzán: «Lo de Málaga fue una decisión responsable y valiente»

«He hablado con el alcalde y me ha reiterado que había muchos problemas para esa nueva ubicación donde se pretendía hacer algo muy parecido a lo que se está haciendo en la Romareda», comentó el presidente de la RFEF

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:35

La expectación con respecto a la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en Málaga tras la renuncia de las instituciones a ser sede ... del Mundial de 2030, era máxima. Ya habló hace unos meses tras saberse dicha noticia, pero no lo había hecho en la ciudad. Sólo se le permitió una pregunta acerca de ello, en la que el mandatario gallego volvió a explicar que «lo entendimos como una decisión responsable y valiente. Porque a veces podemos encubrirnos detrás de la duda de si va a ser o no va a ser y prefirieron tomar la decisión. El alcalde me reiteraba que había muchos problemas para esa nueva ubicación donde se pretendía hacer algo muy parecido a lo que se está haciendo en La Romareda en Zaragoza, donde se ha construido un estadio modular momentáneamente hasta acabar el estadio de la Romareda».

