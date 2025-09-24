Louzán: «Lo de Málaga fue una decisión responsable y valiente»

La expectación con respecto a la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en Málaga tras la renuncia de las instituciones a ser sede ... del Mundial de 2030, era máxima. Ya habló hace unos meses tras saberse dicha noticia, pero no lo había hecho en la ciudad. Sólo se le permitió una pregunta acerca de ello, en la que el mandatario gallego volvió a explicar que «lo entendimos como una decisión responsable y valiente. Porque a veces podemos encubrirnos detrás de la duda de si va a ser o no va a ser y prefirieron tomar la decisión. El alcalde me reiteraba que había muchos problemas para esa nueva ubicación donde se pretendía hacer algo muy parecido a lo que se está haciendo en La Romareda en Zaragoza, donde se ha construido un estadio modular momentáneamente hasta acabar el estadio de la Romareda».

Añadió que «aquí había esa previsión, pero la falta de permisos, y la capacidad de ese estadio modular con lo que también demandaba la afición del Málaga y todo lo demás, ha hecho muy difícil el llevar a cabo en tiempo y forma esa actuación, que no era una actuación menor. A veces lo más difícil es poner de acuerdo a las tres instituciones, y había acuerdo después de pasarse varios convenios; todo el trabajo previo estaba bien hecho, pero faltaron permisos de Carreteras, de la ubicación y demás, y han tomado esa decisión responsable, que yo no puedo valorar de otra manera».

A su vez, evaluó las dos sedes que parte con más opciones para reemplazar a Málaga, Valencia y Vigo, en una Copa del Mundo en la que puede haber una ampliación en cuanto a número de selecciones, pasando de 48 a 64 combinados, lo que podría significar que entrarían más ciudades: «Cuando se invitó a las ciudades de España para que presentaran su candidatura para ser sedes, se presentaron 15 ciudades. Yo no era presidente, ni cuando se preseleccionaron estas 11, pero de esas 15 hubo dos que se han retirado antes de llegar a la preselección final que eran en este caso Gijón y Murcia. Quedaban 13 en este caso porque también quedaba Valencia y Vigo. Valencia, tiene un estadio de 70.044 espectadores. Está el caparazón totalmente hecho, y por lo tanto en el año 2028, porque se han resuelto todas las cuestiones de financiación, que son las más importantes, se va a rematar con una inversión que supera los 200 millones de euros, para lo que falta. Y después está Vigo también, que tiene mucha ilusión en ser una posible sede, pero que en este momento está en obras todavía, están haciendo la cuarta grada de Balaídos. Se terminará dentro de dos años, pero va a quedar un estadio de 27.000, 28.000 personas, y FIFA exige para este Mundial una capacidad mínima de 43.000 espectadores. Pero es verdad que Vigo puede poner una ampliación modular, también en el propio estado de Balaídos. Iremos viendo esta situación, pero en todo caso debo decir que la decisión final a todo este número de sedes y demás, no sabremos, hasta que FIFA lo decida, si quedarán en 20, 18 o 22 si pasa de 48 a 64 selecciones».

«Yo sé que todo el mundo está muy pendiente de qué sede sustituye a otra. Habrá ciudades que reúnan las condiciones cuando llegue el momento de verificación final y habrá otras que quizá que no las reúnan. Todo es, ahora mismo, muy prematuro: FIFA acaba de terminar el Mundial de Clubes, y está a marchas rápidas, con un Mundial que se va a celebrar el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Yo creo que al año que viene empezaremos un poco ese sprint final, pero sí es cierto que el tiempo pasa y hay que hacer las cosas bien previo al Mundial. En el año 28, deben estar todos los estadios ya operativos», sentenció el presidente.