Loren Juarros sólo ha destituido a tres entrenadores antes en su carrera

Loren siempre ha tenido una idea continuista para sus proyectos como director deportivo. Prueba de ello es que Sergio Pellicer es tan sólo el cuarto ... entrenador que ha sido despedido bajo su dirección de un club, tras Jagoba Arrasate, David Moyes y Eusebio (este último fue destituido tras la renuncia de Juarros, el mismo día) durante el transcurso de una temporada, todos durante los nueve años que estuvo en la Real Sociedad.

El burgalés asumió el cargo de director deportivo del club guipuzcoano en enero de 2009, con la Real ocupando la séptima plaza en Segunda División. Aunque por aquel entonces ya ejercía labores en la secretaría técnica realista como director de la cantera. Bajo su mando, pasaron un total de siete entrenadores, aunque uno de ellos, Asier Santana, tan sólo dirigió al conjunto realista durante un partido, de manera interina.

Cuando llegó estaba Juanma Lillo, que terminó la temporada 2008-09, lejos de los puestos de ascenso (el formato era diferente al de ahora). Prescindió (que no destituyó) a Lillo, y eligió a Martín Lasarte, con el que el conjunto vasco ascendió de nuevo a Primera División como primer clasificado. Ya en la élite, el cuadro de Anoeta obtuvo la permanencia de manera holgada, siendo decimoquinto con 45 puntos.

Etapa de máximo esplendor

Decidió relevar a Lasarte al término de la 2010-11 y nombró a Philippe Montanier, que tras una primera temporada en mitad de la tabla (duodécimo con 47 puntos), realizó una brillante campaña 2012-13, clasificando al equipo para la Champions League (cuarto con 66 puntos), y siendo el responsable del crecimiento de futbolistas importantes como Antoine Griezmann, Íñigo Martínez o Asier Illarramendi, entre otros. Este fue el apogeo de la Real con Loren Juarros como director deportivo, pues además del excelente rendimiento del primer equipo, muchos canteranos surgidos de Zubieta como los antes mencionados, se afianzaban y generaban ingresos por traspasos.

Montanier decidió salir del club para volver a la Ligue 1, y Juarros decidió ascender a Jagoba Arrasate, que era el asistente del francés y antes había dirigido al filial. Acabó séptimo la temporada siguiente, que daba acceso a disputar la previa de la Europa League, pero fue despedido tras 14 partidos de la 2014-15 (12 jornadas de Liga), con el equipo de San Sebastián en decimosexta posición con diez puntos.

Loren firmó a David Moyes, que si bien es cierto que venía de un paso desastroso en el Manchester United como relevo de sir Alex Ferguson, antes había realizado una gran labor en el Everton. Un movimiento de lo más extraño, que no funcionó en absoluto: terminó la campaña como duodécimo, salvando la papeleta, pero dejó al equipo en descenso tras 11 jornadas.

Llegó Eusebio, avalado por su buen hacer en el Barça B. La Real Sociedad dio un cambio de rumbo, acabando la temporada noveno. Al curso siguiente, devolvió al equipo a Europa, como sexto. Pero fue destituido antes de acabar la siguiente temporada, con el cuadro guipuzcoano en decimoquinta posición, el mismo día que Loren Juarros puso su cargo a disposición del club por los malos resultados.

Juarros llegó al Málaga en el verano de 2023, después de consumarse el descenso del cuadro malaguista a Primera RFEF. Su idea era la de implantar un modelo similar a aquel, basado en el crecimiento de la cantera, que el mayor número posible de futbolistas formados en La Academia se consoliden en el primer equipo y generar ingresos de esta forma para crear un club sostenible en lo económico.

Ratificó a Pellicer en el cargo por ser un perfil de entrenador que apuesta por el talento joven de las categorías inferiores, y fue la cantera quien logró el ascenso de vuelta a Segunda División. También fueron los canteranos los principales responsables de la permanencia en la categoría la pasada campaña. No obstante, la situación del equipo ha llevado al director deportivo a despedir al castellonense.