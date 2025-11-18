Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Loren Juarros, en su comparecencia pública más reciente hasta ahora, la renovación de Larrubia. Marilú Báez

Loren Juarros sólo ha destituido a tres entrenadores antes en su carrera

Despidió a Jagoba Arrasate, David Moyes y a Eusebio en sus nueve años como director deportivo de la Real Sociedad, y ahora a Pellicer como directivo del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:51

Loren siempre ha tenido una idea continuista para sus proyectos como director deportivo. Prueba de ello es que Sergio Pellicer es tan sólo el cuarto ... entrenador que ha sido despedido bajo su dirección de un club, tras Jagoba Arrasate, David Moyes y Eusebio (este último fue destituido tras la renuncia de Juarros, el mismo día) durante el transcurso de una temporada, todos durante los nueve años que estuvo en la Real Sociedad.

