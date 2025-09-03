Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Loren Juarros, en la sala de prensa de La Rosaleda. Marilú Báez

Loren niega avances en el fichaje de un medio centro: «No hay ninguna novedad»

El director deportivo del Málaga comparecerá próximamente para analizar el mercado estival

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:59

Se supone que hablará próximamente para analizar el mercado de fichajes, pero no se podía dejar pasar la oportunidad para preguntarle al director deportivo del ... Málaga, Loren Juarros, cómo va la búsqueda de un medio centro para suplir la baja de Luismi Sánchez, y si ha habido avances en las últimas horas con respecto a la contratación de Darko Brasanac, la opción prioritaria para la entidad. El director deportivo fue escueto aunque tajante en su respuesta, diciendo que «no hay ninguna novedad» en ese aspecto.

