Loren niega avances en el fichaje de un medio centro: «No hay ninguna novedad» El director deportivo del Málaga comparecerá próximamente para analizar el mercado estival

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:59 Comenta Compartir

Se supone que hablará próximamente para analizar el mercado de fichajes, pero no se podía dejar pasar la oportunidad para preguntarle al director deportivo del ... Málaga, Loren Juarros, cómo va la búsqueda de un medio centro para suplir la baja de Luismi Sánchez, y si ha habido avances en las últimas horas con respecto a la contratación de Darko Brasanac, la opción prioritaria para la entidad. El director deportivo fue escueto aunque tajante en su respuesta, diciendo que «no hay ninguna novedad» en ese aspecto.

Ya que el burgalés se sentará pronto a hacer una valoración de la ventana de traspasos, la rueda de prensa se limitó estrictamente al fichaje de Dorrio, al que quiso dar la bienvenida: «Josué, bienvenido a Málaga y al Málaga. Gracias por tu voluntad de venir aquí. Sabías que venías a un sitio con competencia. Tenías otras alternativas, pero has decidido venir aquí a luchar en este reto importante. Estamos convencidos de que nos vas a dar lo que esperamos cuando te toque participar. Ojalá sea mucho porque te lo ganas y no porque los demás estén mal», haciendo referencia a los otros extremos del plantel, sobre todo a Larrubia, que parte como titular, aunque Dorrio es capaz de jugar por ambas bandas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión