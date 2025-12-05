Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funes, en el área técnica en El Prado, el miércoles en Talavera. AGENCIA LOF

El 'librillo' de Funes no acaba de aparecer

Los tres partidos oficiales del Málaga con su nuevo entrenador carecen aún de propuestas distintas y apuestas individuales novedosas

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

Después de tres partidos de Juan Francisco Funes al frente del Málaga se puede celebrar que los resultados ligueros han sido buenos (una victoria de ... local, un empate fuera) y que su única derrota fue en el encuentro que tendrá menos efectos nocivos a largo plazo, en la Copa del Rey. Sin embargo, hay un denominador común en esta etapa. El 'librillo' del nuevo técnico no aparece. El aficionado asiste un poco confuso a los acontecimientos, el juego del equipo no ha repuntado lo más mínimo, no hay nuevos protagonistas en el campo, ni jugadores que hayan crecido en esta etapa recién comenzada. La sensación que predomina es que todo está aún por conocerse, más de medio mes después.

