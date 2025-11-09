Lesión muscular de Juanpe y problemas también para Brasanac y Montero

El Málaga se dejó el sábado dos puntos ante el Córdoba (2-2) en La Rosaleda y puede haber perdido a tres jugadores por lesión. ... Aunque reapareció Adrián Niño y también estuvo en la convocatoria Puga (que no jugó), se resintieron Juanpe, Brasanac y Montero, con problemas que deberá concretar este lunes el departamento médico.

Juanpe sufrió una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo que le obligó a ser sustituido por Brasanac. Probablemente estará varias semanas de baja ahora, un contratiempo cuando estaba mostrando su mejor nivel en tres campañas en el equipo.

El serbio, a su vez, se fue del campo instantes antes del descanso lastimado en una rodilla, y ya desde el inicio de la segunda parte le relevó Rafa, autor de dos goles. Finalmente, el central Montero sufrió una torsión en un dedo de una mano, pendiente de conocerse la gravedad del incidente.

Hay que recordar que la próxima cita liguera es el lunes 17 (20.30 horas), en el Reino de León ante la Cultural. El Málaga ya tiene aseguradas otras bajas como las de Luismi, Ramón, Moussa y Ochoa, este que estará concentrado con Irlanda sub-19 en esas fechas.