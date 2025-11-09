Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento en el que se retira lesionado Juanpe este sábado. MARILÚ BÁEZ

Lesión muscular de Juanpe y problemas también para Brasanac y Montero

Este lunes se podrá concretar más el diagnóstico de los tres malaguistas, pero el gaditano apunta a una baja de varias semanas, mientras que el serbio se lastimó una rodilla, y el central sufre una torsión en un dedo de una mano

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

El Málaga se dejó el sábado dos puntos ante el Córdoba (2-2) en La Rosaleda y puede haber perdido a tres jugadores por lesión. ... Aunque reapareció Adrián Niño y también estuvo en la convocatoria Puga (que no jugó), se resintieron Juanpe, Brasanac y Montero, con problemas que deberá concretar este lunes el departamento médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  7. 7

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  8. 8 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  9. 9 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  10. 10

    El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de Juanma Moreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lesión muscular de Juanpe y problemas también para Brasanac y Montero

Lesión muscular de Juanpe y problemas también para Brasanac y Montero