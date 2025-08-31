El Málaga se prueba fuera de casa y ante un favorito para subir

Saldada con buena nota, pero sin sobresaliente, la doble cita consecutiva de local para iniciar el campeonato (cuatro puntos de seis, faltó ganar al Eibar), ... ahora queda probar la versión de fuera de casa de este nuevo Málaga (esta tarde, a las 19.30 horas, en el Estadio Gran Canaria, en LaLiga Hypermotion TV). Hay pocas dudas respecto a la competitividad en las salidas del equipo con Sergio Pellicer. Son escasas las derrotas y más aún las que suceden por más de un gol, pero la prueba de esta tarde encierra alguna dificultad añadida, en una plantilla blanquiazul golpeada crudamente con una segunda lesión de gravedad (Álex Pastor se ha sumado a Luismi) y dado el potencial que se le presupone al rival.

Las Palmas-Málaga Once posible de Las Palmas: Horkas; Marvel, Sergio Barcia, Mika Mármol, Clemente; Amatucci, Loiodice; Manu Fuster, Recoba, Ale García, y Lukovic.

Once posible del Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García; Izan Merino, Dotor, Rafa; Larrubia, Adrián Niño y Joaquín.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Vasco), con la ayuda en el VAR de Caparrós Hernández (Comité Valenciano).

Campo y hora: Estadio Gran Canaria (domingo, 19.30 horas, LaLiga Hypermotion TV).

Las Palmas parte con el objetivo de regresar a Primera por la vía rápida. El dinero recibido por la venta de Moleiro al Villarreal (16 millones de euros) y el fondo de ayuda de LaLiga a los equipos descendidos han permitido darle forma a una plantilla muy renovada pero sobrada de talento, incluso con 'dinosaurios' amenazadores como Jonathan Viera y Jesé (este pendiente aún de reaparecer, lo que no parece probable hoy), que se van y siempre vuelven, porque uno encara su tercera etapa de amarillo, y el otro la quinta, algo insólito en el fútbol español.

Ampliar Dani Sánchez, Chupete, Dotor y Puga, en un entrenamiento reciente. ÑITO SALAS

Pero Las Palmas se topa con un negro precedente: hace un año Cádiz, Almería y Granada, que bajaban a Segunda, se las prometían felices, pero ninguno volvió a la élite y, lo que es más grave, sólo el cuadro 'indálico' disputó los 'play-off'. En total han sido once fichajes, y algún jugador de vuelta con un rol importante, como Ale García, ex del Antequera y canterano local, que ha visto puerta ya en las dos jornadas.

El equipo parece otro con Luis García, con un fútbol más práctico y vertical en las transiciones, sin tanto control del balón, porque a Las Palmas lo lastró en el pasado demasiadas posesiones estériles y un dominio ficticio de los partidos. Bien lo que demostró en Córdoba (1-3), con pleno de eficacia en el área rival, aunque sufrió en ciertas fases ante el Andorra (1-1) antes.

Para el Málaga probarse ante un favorito al ascenso, ante la segunda plantilla más clara de la categoría (según Transfermarkt), es una buena ocasión para calibrar al equipo, con sus seis bajas hoy, la de los cinco lesionados de largo duración y un último fichaje, Dorrio, que sigue un plan individualizado para ponerse a punto.

Pellicer debe elegir entre Murillo o Galilea en el eje de la zaga y si Rafa se ha ganado o no salir de titular después de su gol decisivo de 'chilena'

La primera duda es cómo resolverá Pellicer la ausencia de Pastor. A falta de que pueda llegar un fichaje antes de mañana por la noche cara al eje de la zaga (o alguien sin equipo después del plazo), la duda cara a los próximos meses está en jugar con dos zurdos (Galilea y Montero) o apostar por Murillo, porque Izan Merino es vital ahora por delante, junto a Dotor y un tercer jugador que es el que determinará el sello de la alineación. Rafa se lo habría ganado tras su decisiva chilena ante la Real Sociedad B (1-0), pero puede mantenerse como jugador de refresco en favor de Juanpe (a buen nivel el pasado fin de semana), Dani Lorenzo o incluso Lobete. Por la banda izquierda del ataque puede jugar este o Joaquín, en función de lo que el técnico valore más la capacidad de desborde del vasco o el nivel defensivo del primero.

En Las Palmas se intuye que se verá el mismo once del lunes, con la salvedad de que Loiodice puede relegar a Cedeño. Con cuatro puntos ambos equipos en el arranque liguero, hay impaciencia por conocer si se mantiene la igualdad, salta la sorpresa o Las Palmas impone su chequera.