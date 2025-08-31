Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia muestra a Juanpe un tatuaje en un entrenamiento de esta semana en el Anexo de La Rosaleda. ÑITOS ALAS

El Málaga se prueba fuera de casa y ante un favorito para subir

Igualado a puntos con Las Palmas, la cita de hoy será un buen examen para calibrar al equipo y sus soluciones sin Luismi ni Álex Pastor

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:19

Saldada con buena nota, pero sin sobresaliente, la doble cita consecutiva de local para iniciar el campeonato (cuatro puntos de seis, faltó ganar al Eibar), ... ahora queda probar la versión de fuera de casa de este nuevo Málaga (esta tarde, a las 19.30 horas, en el Estadio Gran Canaria, en LaLiga Hypermotion TV). Hay pocas dudas respecto a la competitividad en las salidas del equipo con Sergio Pellicer. Son escasas las derrotas y más aún las que suceden por más de un gol, pero la prueba de esta tarde encierra alguna dificultad añadida, en una plantilla blanquiazul golpeada crudamente con una segunda lesión de gravedad (Álex Pastor se ha sumado a Luismi) y dado el potencial que se le presupone al rival.

