Las Palmas: un equipo muy cambiado en plantilla y estilo

Las Palmas regresó a finales de mayo a Segunda División sólo dos años después de su último ascenso, en una campaña que estuvo marcada por ... la pérdida de su identidad futbolística, con una efímera etapa de Luis Carrión en el banquillo, con nueve primeros partidos en los que no conoció la victoria, y una posterior de Diego Martínez, de más a menos hasta consumarse el fracaso.

El club ha hecho ahora tabla rasa de lo sucedido con una amplia remodelación de la plantilla, valorada como la segunda más alta por Transfermarkt en la categoría, con 42,30 millones, sólo superada por la del Almería (52,80 millones). Ha habido once novedades, y ha pagado casi dos millones en los traspasos del lateral izquierdo marbellí Cristian (Eibar y ex del Málaga), el extremo izquierdo Jeremía Recoba (Nacional), el hijo del 'Chino', y el medio centro panameño Cedeño (Potros del Sur). Además, llegaron libres los veteranos Jonathan Viera y Jesé, que encaran su quinta y tercera etapa en el cuadro amarillo, respectivamente; los porteros Caro y Adri Suárez (Villarreal C) y el extremo luso Arvelo (Sporting lisboeta). Finalmente, ha habido tres cesiones, las del central Barcia (Legia, no confundir con Dani Barcia, del Deportivo), el 'pivote' Amatucci (Fiorentina) y el joven delantero Lukovic (Estrasburgo).

Ampliar Jeremía Recoba, uno de los fichajes. LALIGA

Además, regresaron de préstamos a otros equipos el defensa Enrique Clemente (Zaragoza), el volante ofensivo Iván Gil (Eibar), el extremo Pejiño y el ariete Kaba (Elche) y el atacante de la cantera Ale García (Atlético de Madrid B y un ex del Antequera).

Pero la principal noticia es que Moleiro dejó 16 millones en la tesorería con su traspaso al Villarreal. Eso y el fondo de ayuda al descenso de LaLiga mitiga el problema económico al caer de categoría. Además, salieron jugadores como Benito Ramírez, Javi Muñoz, Álex Muñoz, McKenna, Cillessen, Fabio Silva, McBurnie y Campaña.

Ampliar El marbellí Cristian, que ha pasado del Eibar a Las Palmas, se dispone a sacar una falta lateral. LALIGA

El medio centro Kirian y el atacante Sandro están sin fecha de vuelta, el primero recuperándose de un linfoma de Hodgkin, y el segundo,que pasó por el quirófano el 17 de julio para ser intervenido de un menisco, y al que le dieron entonces tres meses de baja. Además, Jonathan Viera ya reapareció brevemente en Córdoba y Jesé trata de ponerse en forma poco a poco, mientras que Viti e Iván Gil (lesión de tobillo en la primera jornada) tampoco están disponibles.

¿Cómo es este nuevo Las Palmas? Con Luis García en el banquillo, trata de ser un equipo más práctico. No abusa tanto de la posesión, un sello de identidad casi siempre del conjunto 'pío-pío'. Tener el balón no es tan prioritario como la profundidad, y desde este punto de vista el duelo en el Arcángel, con un rotundo 1-3, es una clara muestra, con mucha eficacia en las acciones de ataque y goles a partir de transiciones fulminantes. El empate en la jornada inicial ante el Andorra en el Gran Canaria (1-1) fue un premio escaso ante los méritos de los locales.

Ampliar El once de Las Palmas en la última jornada liguera, con Mika Mármol, Sergio Barcia, Clemente, Lukovic, Ale García, Horkas (arriba), Manu Fuster, Marvin, Amatucci, Recoba y Cedeño (abajo). LALIGA

El once ante el Málaga el domingo no debería diferir del exitoso en Córdoba. Dos de sus protagonistas apenas contaban en la planificación, un Clemente Suárez (central zurdo o lateral, donde juega ahora), que protagonizó una gran acción individual desde su propio campo para el 0-3, y un Ale García que ha visto puerta en los dos partidos.

Apenas tres jugadores (el portero Horkas,que empezó a contar tras lesionarse Cillessen, Marvin y Mika Marmol jugaban con asiduidad la pasada campaña. Junto a este en el eje de la zaga actúa Sergio Barcia, que asume ya galones y arenga a los suyos en la 'piña' antes de cada tiempo, y por delante se ha afianzado una pareja foránea de 'pivotes', con Amatucci y Cedeño. Ha llamado la atención el italiano, inagotable y un gran acierto en el 'scouting', procedente de la Salernitana (serie B Italiana), aunque formado en la Fiorentina.

Ampliar Los jugadores de Las Palmas celebran su victoria en Córdoba el lunes (1-3). LALIGA

Arriba, en un 4-2-3-1, Jeremía Recoba, salvando las distancias, recuerda a su padre, y Manu Fuster, con pases de gol en las dos primeras jornadas, vuelve a ser clave. La pasada campaña pasó de puntillas por el equipo en Primera, fichado de un Albacete donde logró ocho goles y nueve asistencias en el curso, y ahora vuelve a parecerse a él.

Finalmente, el 'nueve', Lukovic ha caído con el pie derecho. Debutó y marcó. Con sólo 19 años, es una apuesta de futuro del Estrasburgo, que lo ha cedido. Fornido, protege bien el balón y muestra capacidad de trabajo, y puede ayudar en defensa a balón parado, uno de los puntos débiles del equipo este verano. Con todo, Sandro, cuando se recupere, puede ser clave, y se espera dar la baja a Kaba, pero están Mata y Marc Cardona en el 'roster'.

Ampliar El entrenador de Las Palmas, Luis García. LALIGA

Una de las apuestas más sorprendentes del club fue la de Luis García, un ex del Espanyol y que estuvo (junto a Pacheta, del Granada) en el antepalco de La Rosaleda espiando al Málaga 'in situ' ante la Real Sociedad B. Trataba de conocer mejor los movimientos de todo el bloque, algo que es difícil de detectar solamente a través de vídeos.

No se puede decir que la carrera de Luis García en los banquillos haya venido precedida por los éxitos. Comenzó en 2019 en el juvenil de la Damm y siguió en Tercera RFEF en el Internacional madrileño, antes de recibir la alternativa en la élite en el Espanyol en Primera, tras la destitución de Diego Martínez (que también le ha precedido, curiosamente, en Las Palmas), y no pudo evitar su descenso, y fue destituido en la campaña siguiente en Segunda, en noviembre. Fue segundo y primer técnico de Catar, hasta la apuesta actual de Luis Helguera, el director deportivo del club canario, para que sea quien trate de devolver al cuadro canario a la élite por la vía rápida.

Ampliar Panorámica del Estadio Gran Canaria, donde jugará el Málaga este domingo. LALIGA

Desde luego como jugador (Real Madrid,Murcia, Mallorca, Zaragoza y Espanyol brilló más, con 329 partidos en Primera en España, la mayoría de 'periquito'.

Las Palmas se prepara para para acoger el Mundial. Las obras comenzarán a finales de año o inicios de 2026 con la demolición de las estructuras actuales entre las gradas Naciente y Sur. El nuevo Estadio de Gran Canaria pasará de 32.392 butacas a 44.484. La reforma integral está presupuestada en 101,2 millones de euros y será llevada a cabo por el despacho de arquitectura L35 Arquitectos, encargado de las obras del Santiago Bernabéu.