Larrubia, de vuelta a los entrenamientos
El malaguista fue reservado el martes por un golpe, y la ausencia de nuevo de Adrián Niño en la sesión invita a pensar en siete bajas cara a la visita al Leganés este domingo (12.00 horas) en Butarque
Málaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:43
El Málaga siguió este miércoles preparando su visita liguera (décima jornada en Segunda) al Leganés en Butarque, este domingo a las 14.00. En la ... sesión celebrada en el Anexo de La Rosaleda la principal novedad fue la vuelta de Larrubia, que fue reservado este martes por un golpe sufrido en su gemelo derecho en el duelo del domingo ante el Deportivo.
Mientras, Adrián Niño continúa sin ejercitarse con el grupo y se complica ya que pueda reaparecer este fin de semana. Su lesión de grado 1 en el tobillo izquierdo no acaba de evolucionar de la mejor manera, porque está a punto de cumplirse un mes exacto del percance, que fue el 19 de septiembre, aunque dos días después jugase ante el Cádiz y saliera del campo a la media hora con molestias.
Todo apunta a que serán siete las ausencias del Málaga en Leganés: las de larga duración de Moussa, Ramón, Luismi, y Álex Pastor, además de las de Niño, Puga (quizás la próxima semana se reomcorpore ya al trabajo) y Gabilondo, el último en caer con una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano derecha, que le va a tener entre un mes y mes y medio de baja. Por contra, vuelven Montero (tras cumplir sanción), Izan Merino y Aarón Ochoa (estos, de vuelta de sus compromisos internacionales).
