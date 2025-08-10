Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia celebra uno de sus goles el sábado. ÑITO SALAS

Larrubia: «Muchas veces no soy consciente de lo que estoy consiguiendo»

El extremo malaguista, autor de dos goles ante el Betis en el Trofeo Costa del Sol, se ha convertido en el líder del equipo por su crecimiento en el juego

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:59

El protagonista de la emotiva noche del Trofeo Costa del Sol fue, sin genero de dudas, David Larrubia, que asume ya los galones del Málaga ... y se ha convertido en el MVP de la pretemporada. Fueron dos goles y una intervención en el origen del tercero, más otras muchas acciones en las que exhibió una confianza enorme en sus posibilidades.

