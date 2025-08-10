Larrubia: «Muchas veces no soy consciente de lo que estoy consiguiendo»

El protagonista de la emotiva noche del Trofeo Costa del Sol fue, sin genero de dudas, David Larrubia, que asume ya los galones del Málaga ... y se ha convertido en el MVP de la pretemporada. Fueron dos goles y una intervención en el origen del tercero, más otras muchas acciones en las que exhibió una confianza enorme en sus posibilidades.

«Intento mejorar cada día en los entrenamientos. La faceta goleadora espero seguir con ella, pero hubiera preferido los goles el sábado que viene (en laprimera jornada liguera, ante el Eibar, ya con puntos en juego), pero intento mejorar», manifestó con humildad el canterano.

«Lo llevo con orgullo, me intento dejar la piel en cada partido y por este escudo lo que haga falta» Larrubia

Tras marcar de primeras tras un gran pase de Dotor, el canterano describió cómo fue el 2-0: «He visto que le hecho el caño a Firpo, ha tocado Dotor, y Chupete ha hecho el desmarque y me ha dejado el hueco. He estado trabajando en mejorar la finalización y ha salido». A estas alturas para el extremo derecho no es una responsabilidad vestir el '10': «Lo llevo con orgullo, me intento dejar la piel en cada partido y por este escudo lo que haga falta. Muchas veces no soy consciente de lo que estoy consiguiendo, y creo que me daré cuenta con el paso del tiempo«.

Además, el jugador reconoció que el 3-1 al Betis fue un chute de autoestima antes de la competición oficial: «El equipo tenía ganas de volver a jugar en La Rosaleda y sentir ese ambiente que tanto nos hace disfrutar jugando. Lo bueno empieza en siete días, y esperemos seguir con estas sensaciones».

Finalmente, reconoció que no se pudo llevar la camiseta de Isco, que «se tuvo que ir a hacerse unas pruebas». «Me ha dicho que me la mandaba a casa, espero que siga siendo así...», confesó, y calmó a la afición respecto a su continuidad en el equipo (tiene contrato hasta 2027): »Que se quede tranquilo el malaguismo, me voy a quedar. Tarde o temprano va a llegar (la renovación). El club y yo queremos. Y por esa parte no habrá problema».

«Es un orgullo sumar minutos. Espero que sea un año ilusionante para el equipo y para mí, y aprovecharlo» Izan Merino

Mientras, Izan Merino ha sido el líder en participación de la pretemporada, titular en todos los partidos. «Para mí es un orgullo sumar minutos en el Málaga. Tengo que trabajar. Espero que sea un año ilusionante para el equipo y para mí, y aprovecharlo».

Respecto al choque, reconoció que «hemos hecho un trabajo grandísimo ante un gran rival como el Betis. Seguimos cogiendo sensaciones. Hay que dar las gracias a la afición por el apoyo y la semana que viene llegará lo importante y estamos preparados para lo que viene«.