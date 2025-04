Un total de 11,8 kilómetros corrió David Larrubia (Málaga, 2002) el domingo ante el Castellón, pero reconoce que menos que en Eibar. Favorecido por ... la libertad en ataque que le da el nuevo sistema del Málaga, parece crecer y acercarse a esa mejor versión del final de la primera vuelta. El extremo canterano se sincera en una charla con SUR y analiza las opciones de permanencia, el bajón del equipo en la segunda vuelta y su rendimiento personal.

–Usted es futbolista, pero fue actor también. Hizo un cameo en '321 días en Michigan' hace una década, ¿verdad?

-Sí, estaba en el colegio y una compañera de mi madre, que era la protagonista, le comentó que faltaba un niño chico para la película. Mi madre me preguntó y dije que sí, que quería hacer el casting y al final fue bien. Yo era el hijo de un preso de la cárcel y la película fue rodada en la antigua cárcel de Alhaurín de la Torre. Hace poco vi la película con mi novia y se lo enseñé, porque no lo sabía.

-«Este partido ha sido el mejor de Larrubia desde que le hice debutar con 17 años. Y además contra futbolistas muy físicos. Acelerando y desacelerando. Pero también con habilidad», sostuvo Sergio Pellicer el domingo en rueda de prensa sobre su papel ante el Castellón (1-0).

-Sí. Nada más terminar el partido me lo dijo. Salió de la rueda de prensa e iba yo a hablar y me lo comentó. Y es verdad que hice un muy buen partido y que me noté físicamente muy bien, que me salía todo lo que intentaba. Me faltó el gol. De todas formas, me dijo que no me relajase, que había dado un paso hacia adelante y que tenía que seguir así.

-Recuerdo el día del 1-0 al Eibar esta campaña, incluso el 3-0 a Antequera de la anterior, con un gol y una asistencia. ¿Con cuál se queda de los tres partidos?

-Con el último, por las circunstancias. Después de dos partidos fuera, uno perdido y otro empatado, necesitábamos esa victoria. Y era un partido bastante complicado por el rival, que sabemos cómo es el Castellón, que ataca mucho y son muy físicos.

Autocrítico «Me exijo mejorar y el entrenador me lo pide. Es también un tema mental y lo trabajo con el psicólogo del club»

-Lleva cuatro goles y una asistencia en esta campaña (más el gol de la Copa contra el Estepona), lo mismo que en el Mérida, hace un par de cursos, mientras que en la temporada 2023-24 fueron dos goles y dos asistencias en Primera RFEF con el Málaga. ¿Cree que necesita más repercusión en ataque? ¿Le pide más el entrenador?

-Sí. Creo que al final, para un extremo, y que creo que es el que más minutos ha jugado, sí que debería mejorar esas estadísticas. Al final un extremo se basa en los números, en los goles, en las asistencias. He igualado mi mejor campaña, por así decirlo...

-Pero quedan partidos aún...

-Y es mi primer año en Segunda, aunque creo que puedo mejorarlo. El entrenador me lo pide y yo también me lo exijo, me lo exijo muchísimo. Creo que todavía tengo un margen de mejora.

-¿Y cómo se puede mejorar? ¿Más atrevimiento, encarar más? ¿Hasta qué punto se puede ir a más en la finalización?

-A base de entrenamiento, de finalizaciones que sean iguales a lo que te puedes encontrar en el partido. Y también creo que es un tema psicológico. Lo estoy trabajando con el psicólogo del club, con Fernando (González). La acción que fallé el domingo en el partido (casi al final) fue, aparte de que iba cansado, que pensé demasiado y al final, en el área chica si piensas demasiado tienes más margen de error.

Su rol con el cambio de sistema en el Málaga «Al defender parezco medio punta y cambio en la presión, pero en ataque apenas hay variación»

-Otra cosa que dijo Pellicer el domingo es que «ahora le hemos dado más libertad». Es la impresión que tenemos con ese nuevo sistema de las tres últimas jornadas, con tres centrales. Ni es extremo ni interior...

-Sí. Es un sistema un poco diferente. A la hora de defender sí cambio un poco porque parezco medio punta en la presión, pero a la hora de atacar creo que ocupo los mismos espacios. El míster siempre me da la libertad para moverme por donde quiera del campo y es verdad que no he notado muchas diferencias. Al final no me considero un extremo de desborde puro y duro. Me considero un extremo reconvertido a media punta que le gusta conducir hacia adentro, buscar ese último pase, superar rivales para atacar la última línea. Al final bajo mucho a recibir también para ayudar en la salida de balón.

-Estuve repasando su participación en el Mundial sub-17 de Brasil 2019. Entre esa generación, hay mucho contraste. Muchos militan en Primera RFEF, pero también estaban Pedri o Yeremy Pino. Podemos decir que más o menos ha progresado al mismo nivel que la mayoría.

-Sí, al final viendo la camada que éramos, creo que Pedri, Yeremy Pino y a todos estos que están en Primera se les veía venir que están hechos de otra manera. Y es verdad que yo estoy contento con mi progresión. No ha sido un estallido como ha podido ser la de Antoñito, pero siempre con buena letra y luchando.

-Después del triunfo de otro día, ¿se ha acabado ya el sufrimiento para el Málaga?

-Sabíamos que en los dos partidos que teníamos en casa queríamos buscar la victoria, hacer sufrir a los rivales. Esta semana nos toca el Granada, que sabemos que está peleando por ascender y conocemos la plantilla que tiene. Pero cada rival que viene aquí sufre, se lo hacemos pasar mal. Creo que si ganamos este partido estaremos más cerca del objetivo.

Ampliar Larrubia, delante de la cámara. MIGUE FERNÁNDEZ

-Parece que no va a estar muy desencaminado esa cuenta que se hace siempre de sumar 50 puntos para salvarse. El Eldense tiene 40 y quedan 15 en juego...

-Sí, creo que estará rodando los 50 o 51, pero lo primero en que tenemos que pensar es en ganar al Granada, y ya después los partidos que vengan, según los resultados que tengamos.

-¿Por qué cree que el equipo ha bajado tanto en su rendimiento en la segunda vuelta?

-La primera vuelta de algunos jugadores fue muy buena y habrá coincidido que los picos de forma de algunos, y me incluyo, han bajado, pero también es verdad que recuerdo muchos partidos en la primera vuelta en los que no jugábamos tan bien y sacábamos puntos de donde no había, y en la segunda hemos llegado a jugar mejor a veces y no hemos conseguido ese premio de sacar puntos. Al final, las derrotas duelen más, el equipo puede notar la desconfianza... En la primera vuelta sacamos muchos puntos a los de arriba...

-Ha bajado incluso el rendimiento defensivo..

-Lo que nos mantenía vivos eran las portería a cero. Sabemos lo que nos cuesta hacer goles y la importancia de que no encajemos nosotros.

El bajón del equipo en la segunda vuelta «Sabemos que nos cuesta hacer goles y lo que nos mantenía vivos son las puertas a cero»

-¿Qué le parece como canterano que el Málaga tenga en la plantilla un predominio claro de jugadores de casa? A lo mejor más de un aficionado se plantea si eso se queda corto cara al objetivo de volver pronto a Primera.

-Es cierto que el proyecto de cantera de Loren Juarros está bastante claro. Es confiar en ella y no traer gente de fuera en posiciones siempre que se crea que el canterano puede igualar su rendimiento. Este año muchos hemos debutado en la categoría y ha sido un aprendizaje muy duro y rápido a la vez. Pero yo creo que con este tipo de proyectos lo que hay que tener es paciencia. Al final el fútbol son resultados y lo que se quiere un club como el Málaga es que suba a Primera División lo más rápido posible.

-Usted tiene un vínculo hasta 2027. ¿Le gustaría batir récord en el Málaga? No le voy a decir a lo mejor el de goles, porque Basti tiene muy alto el listón, pero en cuanto a partidos o en cuanto a temporadas, ¿cómo lo ve?

-Sí, creo que ese récord lo tiene Duda, el de más partidos (jugó 344 encuentros). Al final, siempre he dicho que me gustaría. Mi sueño es jugar en Primera División. Tengo claro que el Málaga va a subir tarde o temprano y yo quiero esperar a tener esa ocasión de poder subir con el Málaga. Quiero quedarme aquí y de récord ya se hablará, ¿no? Pero al final la vida de un futbolista cambia mucho.