Larrubia se lleva en Archidona su peso en aceite: 64,1 litros
El canterano, acompañado por sorpresa por su familia, fue agasajado en la peña malaguista de la localidad malagueña con el premio Malagueño del Año
Málaga
Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:00
Larrubia acudió este miércoles a Archidona a la entrega del Premio Malagueño del Año, que otorga la peña malaguista local. El futbolista, elegido en una ... votación al más regular de la temporada anterior, recibe como premio su peso en litros de aceite, 64,1. Siendo uno de los futbolistas más ligero de la plantilla, le salió más económico el 'regalo' a la peña, que en 2024 premió al portero Alfonso Herrero.
Larrubia estuvo acompañado por su familia, por sorpresa, y por los consejeros malaguistas Francisco Martin Aguilar y Antonio López. También acudió el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Molina; el alcalde de la localidad, Manuel Almohalla, y el de la Peña Malaguista de Archidona, David Córdoba. Todos posaron en la célebra Plaza Ochavada, antes de la visita al local de esta asociación, en la Avenida de Andalucía.
