Martín Aguilar, Miguel Molina, Larrubia, David Córdoba y Antonio López, este miércoles en Archidona. MALAGACF

Larrubia se lleva en Archidona su peso en aceite: 64,1 litros

El canterano, acompañado por sorpresa por su familia, fue agasajado en la peña malaguista de la localidad malagueña con el premio Malagueño del Año

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Larrubia acudió este miércoles a Archidona a la entrega del Premio Malagueño del Año, que otorga la peña malaguista local. El futbolista, elegido en una ... votación al más regular de la temporada anterior, recibe como premio su peso en litros de aceite, 64,1. Siendo uno de los futbolistas más ligero de la plantilla, le salió más económico el 'regalo' a la peña, que en 2024 premió al portero Alfonso Herrero.

