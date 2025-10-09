Poco más de 500 entradas quedan a la venta para ver al Deportivo

El choque del domingo ante el Deportivo tenía este jueves, a última hora, apenas 550 entradas disponibles. En todo caso, esta cifra se va realimentando ... y, a su vez, descendiendo por momentos en función de la cesión de abonos por parte de los socios (lo que conlleva para ellos descuentos en productos de las tiendas oficiales u otras ventajas), una modalidad al alza. Esto implica que las entradas libres en la taquilla web van apareciendo y desapareciendo al ritmo de estas devoluciones.

Lo que es indiscutible es que se prevé de nuevo una gran asistencia para recibir al líder de Segunda División. No en vano se miden los dos conjuntos con más abonados y que más público suelen congregar. En el Málaga, con 26.600 socios este curso, apenas hay margen para vender poco más de 3.000 localidades sueltas en cada choque. Hay que recordar también que como el partido fue declarado de Alto Riesgo no se abrirán las taquillas el mismo domingo.

Por otro lado, cara al duelo en Leganés de la décima jornada (domingo 20, a las 14.00 horas), el Málaga ha de anunciar en breve cuántas entradas recibe del rival y si las sortea entre los abonados que estén interesados. Fuera de la zona reservada a los visitamtes cualquier malaguista que quiera una entrada deberá abonar 57 euros, porque el club madrileño ha hecho un paquete para asistir a dos partidos y que es indivisible.