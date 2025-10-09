Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos tramos de asientos de La Rosaleda, en la esquina entre Tribuna y Fondo, estrenan sillas para el Málaga-Deportivo. SALVADOR SALAS

Poco más de 500 entradas quedan a la venta para ver al Deportivo

El choque fue declarado de Alto Riesgo, por lo que las taquillas no se abrirán el día del partido, el domingo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:45

El choque del domingo ante el Deportivo tenía este jueves, a última hora, apenas 550 entradas disponibles. En todo caso, esta cifra se va realimentando ... y, a su vez, descendiendo por momentos en función de la cesión de abonos por parte de los socios (lo que conlleva para ellos descuentos en productos de las tiendas oficiales u otras ventajas), una modalidad al alza. Esto implica que las entradas libres en la taquilla web van apareciendo y desapareciendo al ritmo de estas devoluciones.

