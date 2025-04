Kike Pérez: «Tengo confianza máxima en que todo va a salir bien»

Jorge Garrido Málaga Jueves, 10 de abril 2025, 13:57 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

Kike Pérez, director general del Málaga, quiso mandar un mensaje de «confianza máxima en que todo va a salir bien. Siempre he dicho que ... esta es una categoría muy traicionera, para la que hay que estar siempre con la alarma puesta, tengas los puntos que tengas con la zona de descenso». Sobre los resultados recientes del equipo, admitió que «estamos pasando ahora una racha en la que los puntos, por una cosa o por otra, no los estamos consiguiendo. Terminamos la primera vuelta con 30 puntos, y el equipo no tiene los puntos que merece en esta segunda vuelta, creo que viendo los partidos, merecemos haber conseguido tres o cuatro puntos más. Yo tengo muchos partidos a mis espaldas y creo que en las 42 semanas que dura la Liga el fútbol y los puntos acaban apareciendo. Estoy seguro de que si seguimos jugando y compitiendo en esta misma línea los puntos van a aparecer seguro».

El directivo ratificó a Pellicer en el cargo, pase lo que pase de aquí hasta el final de la campaña: «Estamos tranquilos y con confianza máxima, plena, en el trabajo que están haciendo el cuerpo técnico y los jugadores. Todo sigue igual. Desayunamos con los chicos, luego tomamos un café con el entrenador, hablamos de las cosas. Ahora sólo estamos pensando en Huesca, en que tenemos que ir allí y puntuar». Sobre si se arrepiente de no haber acometido ninguna incorporación para la primera plantilla durante el mercado invernal, Kike Pérez explicó que «en ese momento, desde la dirección deportiva se consideró que no hacía falta un refuerzo y nosotros lo aceptamos. Yo creo que Loren lo explicó muy bien en la rueda de prensa que dio hace unos meses. Ha habido lesiones y cosas que no contemplábamos, que son parte del fútbol. Siempre digo que las decisiones se deben tomar en base a lo que pasaba en ese momento, y nunca hay que mirar atrás. En el fútbol pasa como con las notas en el colegio, las daremos en junio, por lo que ahora no hay que perder energía en pensar en cosas de antes». Acerca de las renovaciones de Antoñito y Kevin, Pérez aseguró ser «optimista hasta el final. A Antoñito no se le ha marcado una fecha para que tome la decisión, y la situación de Kevin es una parcela del director deportivo (Loren Juarros). Son chicos totalmente comprometidos, que quieren al Málaga, que lo dan todo cuando saltan al campo. Tengo confianza plena en ellos dos y en toda la plantilla».

