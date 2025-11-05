El malagueño Kevin continúa siendo un futbolista de momentos en el Córdoba

Seguramente no de titular, porque el Córdoba ha definido en las últimas jornadas muy claramente un once tipo (y le ha ido bien, con cuatro ... victorias en las últimas seis jornadas), pero Kevin pisará este sábado por primera vez el césped de La Rosaleda sin llevar puesta la camiseta del Málaga.

Parece altamente probable que disponga de minutos, en la medida en que ha participado hasta hoy en todos los partidos, aunque sólo en cinco desde el inicio, los celebrados entre las jornadas tercera y octava, excepto la cuarta. Sin embargo, a la hora de la verdad las cifras de Kevin y su aportación es similar a la que tuvo en el Málaga, la de un jugador de momentos, un extremo con el rol de revulsivo, por su cambio de ritmo y facilidad para encarar y forzar faltas y amonestaciones en los rivales, de cambiar el ritmo de partidos con alguna acción esporádica en ataque.

Ampliar Kevin encara a Mellot, del Castellón. LALIGA

El canterano malaguista marcó dos goles y dio tres asistencias en su última campaña de blanquiazul en Segunda, en 1.220 minutos, con 29 partidos y quince de titular. Son números comparables a los actuales (lleva 482 minutos en estas doce jornadas y un tanto, al Castellón), pero la salida del jugador tuvo que ver sobre todo con eso, con su poca regularidad en el rendimiento.

«Espero que me hagan un buen recibimiento. Soy de allí y la verdad que salí bien. Por circunstancias, por una o por otra, no cedieron para quedarme, pero me hubiese gustado y, nada, ahora mismo me debo al Córdoba y lo daré todo por por él», sostuvo este miércoles en rueda de prensa. Sin duda, A diferencia de otros casos como los habidos recientemente con los exmalaguistas Ontiveros o Álex Calvo, abucheados desde la grada, no habrá problemas en cuanto a Kevin, que firmó una elegante carta de despedida de los aficionados cuando el club le comentó que no continuaba en la plantilla cara a esta campaña.

Ampliar Kevin celebra su único gol esta campaña, al Castellón. LALIGA

«Fueron circunstancias del fútbol. Al final cada uno tiene que buscarse la vida. Yo tengo familia, tengo una niña (nacida la pasada temporada) y son cosas que pasan, pero espero algún día volver allí», reconoció. Además, en en su emotiva despedida del Málaga llegó a decir que «salieran las cosas mejor o peor, si algo os puedo prometer es que cada vez que pisé el césped, lo hice dejándolo todo. Por este escudo. Por vosotros».

«Allí me crié y me dieron la oportunidad, pero vamos a intentar sacar los tres puntos», se sinceró el extremo en rueda de prensa

Es innegable que Kevin hubiera querido seguir de blanquiazul, pero ahora intenta dar otro vuelo a su carrera, en competencia con Dalisson de Almeida o con Jacobo, que pueden actuar en su posición. «Al final tengo allí muchos amigos en Málaga, muy buenos amigos. Soy de allí, tengo allí a toda mi familia, y la verdad que que es un partido especial. Estoy muy agradecido al Málaga, porque allí me crié, allí me dieron la oportunidad y muy contento de de volver a casa», reiteró el extremo, que también se refirió a qué tipo de choque espera en el derbi: «Va a ser un partido complicado. Vi al Málaga contra el Castellón, cuando le remontaron en el descuento, y van a salir con muchas ganas, pero nosotros intentaremos salir también con las mismas o más».