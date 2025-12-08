Joaquín: «A día de hoy un psicólogo es una herramienta casi tan importante como ir a entrenar por las mañanas»

La salud mental es un aspecto cada vez más cuidado en el deporte de élite y del que se habla con más naturalidad en los ... tiempos actuales. Se puede comprobar en el Málaga, donde Joaquín se refirió a este tema en una entrevista en 'El Periódico de Aragón' antes de su duelo ante el Zaragoza de este lunes, a las 20.30 horas. El extremo aludió a un psicólogo gallego, Iago, con el que trabaja desde hace mucho tiempo.

Preguntado sobre el hecho de sumar más de 200 partidos en Segunda División con 26 años, dijo que «no sé el dato exacto, pero esto es algo que hablo con mi psicólogo deportivo y, cuando a lo mejor las cosas no me salen, siempre me dice que si con 13 años me habría imaginado alcanzar todo esto y ganarme la vida así, estando consolidado en Segunda. Por eso es importante estar siempre agradecido, porque aunque sueñes con fuerza conseguir tus objetivos, muchos otros niños lo hacen y no es fácil lograrlo».

Posteriormente, aludió con más claridad a este profesional: «Es un psicólogo personal. Es un profesional de Galicia, Iago, que me está ayudando mucho en estos tiempos. Para mí esta ayuda es muy importante, ojalá lo hubiera conocido con 21 años, porque seguro que lo habría notado en ese tiempo. A veces hablar del tema psicológico es tabú aún, te piensas que ya sabes de todo y que eso no te va a aportar y no es así. Yo probé en su momento y a día de hoy es una herramienta casi tan importante como ir a entrenarme por las mañanas».

Estos días el central del Barcelona Araujo ha dejado de entrenarse y ha pedido una baja indefinida por su situación anímica

Estas palabras de Joaquín suceden a la confesión realizada por su compañero Dani Sánchez en un perfil suyo en Instagram. «La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí: mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día».

El lateral vivió un momento bajo del que ahora empieza a recuperarse. Este trance, que no es habitual que los jugadores exterioricen, coincidió también con un periodo en el que ha jugado menos en la competición.

La salud mental, en un deporte profesionalizado y rodeado de exigencia en el entorno, se cuida cada vez más. El central del Barcelona Ronald Araujo ha pedido un tiempo de baja para desconectar de la presión, después de la derrota de su equipo ante el Chelsea en la Champions, partido en el que fue expulsado, lo que le granjeó muchas críticas. El uruguayo no se entrenó la semana pasada con su equipo y todavía no tiene fecha de vuelta.