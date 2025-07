Joaquín Muñoz: «Me encuentro muy bien tanto física como mentalmente»

Joaquín Muñoz, que no pudo entrenarse el jueves por un proceso febril, regresó por todo lo alto en el amistoso ante el Almería, volviendo a ... dejar claro que se entiende con Niño de maravillas, asistiéndole en el 0-1, y cuajando una gran primera parte. En el mejor momento de su carrera, como afirmó el día de su presentación, volvió a dejar unas sensaciones magníficas, igual que el pasado sábado ante el Antequera. Y también fue el encargado de valorar la actuación del equipo en el segundo amistoso de la pretemporada.

En primer lugar se mostró cauto pese a los buenos partidos y abogó por seguir a rajatabla el plan de trabajo marcado en este período preparatorio. «Bueno, es cierto que son las primeras pruebas de pretemporada. No hay que salirse de la línea del trabajo y hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Estamos trabajando muy bien durante la semana y eso se ve reflejado en estos partidos», afirmó. «Tenemos que seguir mejorando conceptos, agarrar los conceptos que también nos dice el míster y de ahí para adelante», agregó.

Asegura, haber militado en el Málaga algunas temporadas atrás le ha ayudado a caer de pie en esta segunda etapa como blanquiazul: «Bueno, es mucho más fácil. Al final conocí a muchos chicos de la casa por mi anterior etapa y, como te digo, estoy muy contento de estar aquí».

Valoró muy positivamente su sinergia con Niño, al que ya le ha dado dos asistencias en lo que va de pretemporada: «Sí, bueno, es un pedazo de futbolista. La verdad es que, como te digo, creo que estamos aquí para mejorar todos y la verdad es que Niño tiene mucho gol y esperemos que siga así». Y también elogió el nivel de sus homólogos Larrubia y Ochoa: «La sintonía con Larrubia, de momento, de maravilla. Como te digo, hay chicos que conocía de la casa de la anterior vez. Larrubia es otro pedazo de futbolista», dijo sobre el '10'. «Cada vez que me he enfrentado al Málaga veía el número 35 que se movía mucho y me llamaba mucho la atención. No sabía ni la edad ni nada. Es cierto que Aron es un pedazo de futbolista también y, como te digo, creo que tenemos un grupo muy bueno», agregó sobre el juvenil.

Más allá, se mostró feliz por el momento personal y deportivo que vive: «Bueno, como te digo, intento mejorar día a día. Creo que he conseguido una madurez que no tenía en 2020, cuando estuve aquí. Y es cierto que me encuentro muy bien tanto física como mentalmente y me gustaría seguir así, trabajar día a día, sin ponerme expectativas, siendo como soy y seguir jugando a mi manera».