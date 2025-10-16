Jesús Cañadas, un nuevo 'scouting' en la secretaría técnica del Málaga

La secretaría técnica del Málaga ha incorporado al marbellí Jesús Cañadas para hacer la labor de 'scouting', en sustitución de un especialista que ha dejado ... la entidad, como adelantó 101 TV.

Cañadas, con 41 años, tiene una larga trayectoria en el fútbol, e incluso un pasado en el club de Martiricos (entre 2010 y 2013), donde fue ayudante del ahora entrenador del Albacete, Alberto González, en equipo de División de Honor juvenil. Además, estuvo muchos años a las órdenes de Lucas Alcaraz en diversos equipos (Levante, Granada, selección de Argelia o Zaragoza).

De esta forma, la secretaría técnica del Málaga queda estructurada con el que fue futbolista de la cantera del Real Madrid Capote al frente, este a su vez sujeto a las directrices del director deportivo, Loren Juarros, junto a varias personas más en la labor de 'scouting' y un analista de datos. Estas personas se suman a los analistas de la primera plantilla, José Antonio 'Capa' y Juan Roldán.