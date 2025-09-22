Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El exfisioterapeuta del Málaga, Marcelino Torrontegi, junto a Izan Merino, ayer en Las Rozas. RFEF

Izan Merino: las razones de una citación obligada

La Ley del Deporte impide a los clubes rechazar una convocatoria, y el jugador malaguista ya está en Madrid y este lunes por la noche partía hacia Chile para el Mundial sub-20

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:52

En plena racha negativa de bajas por lesión y tras dos derrotas ligueras, el Málaga ha tenido que dejar ir a Izan Merino con la ... selección sub-20. Este lunes se concentró en Las Rozas y por la noche volaba a Chile, donde tiene previsto llegar a las 13.30 horas de este martes, para la disputa del Mundial de la categoría, desde el sábado al 19 de octubre.

