Izan Merino: las razones de una citación obligada

En plena racha negativa de bajas por lesión y tras dos derrotas ligueras, el Málaga ha tenido que dejar ir a Izan Merino con la ... selección sub-20. Este lunes se concentró en Las Rozas y por la noche volaba a Chile, donde tiene previsto llegar a las 13.30 horas de este martes, para la disputa del Mundial de la categoría, desde el sábado al 19 de octubre.

Para colmo de males el medio centro canterano se marchó sin poder jugar los últimos partidos con el Málaga por un problema no muy grave en el tobillo izquierdo. Al llegar a Madrid se le habrá realizado la conveniente exploración médica, para analizar el estado de su articulación.

Su situación ha generado cierto debate en las últimas semanas. Su entrenador, Sergio Pellicer, de forma elegante, no se ha quejado de lo inoportuno de su marcha, y considera que «debemos sentirnos orgullosos por un representante de la barriada de Miraflores, que fue querido por muchos equipos e importantes y que prefirió quedarse aquí. y que nos representa en un Mundial».

Sin embargo, lo cierto es que se puede perder tres partidos más, aunque su selección no llegue a semifinales, las complicadas citas fuera ante Burgos y Racing, el duelo de casa ante el Deportivo, y, en el caso de prosperar y disputar las rondas finales, la salida posterior a Leganés (domingo 19 de octubre, a las 14.00).

Al ser un torneo fuera de fechas FIFA los clubes no están obligados a priori a ceder sus jugadores, pero en el caso de los jugadores españoles hay una excepción debido al desarrollo legislativo nacional. Así, La Ley del Deporte (39/2022), en su artículo 23.2 c), aclara la obligación de «acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente«.

El Málaga pudo evitar que Izan Merino acudiera a dos amistosos previos de la selección sub-20 contra Francia. Esto fue poco después de que se diera la presencia del seleccionador de la categoría, Paco Gallardo, en La Rosaleda, en el partido Málaga-Real Sociedad B. Alcanzado este consenso, evitar que fuese al Mundial ya ha sido inevitable.

Curiosamente, la lista final de 21 jugadores ha incluido sólo a 13 de los 24 citados para los ensayos ante Francia. A estos se han sumado seis de la última citación de la sub-21 (aprovechando que ahora están libres), Fran González, Mendoza, Canales, Pablo García, Iker Bravo y Joel Roca, y dos jugadores más, el lateral del Castilla Fortea y el caso de Izan Merino, que no estuvo en ninguna de las convocatorias previas.

Eso sí, Izan Merino ya estuvo con Gallardo este verano en el Europeo sub-19 de Rumanía, en el que se obtuvo el subcampeonato, y lo considera un jugador muy válido por su polivalencia, al jugar de central y 'pivote'.