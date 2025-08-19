La presencia probable de Izan Merino en el Mundial sub-20, un problema añadido en el Málaga

La lesión de gravedad de Luismi (su periodo de baja será de meses, pero se concretará algo una vez sea operado), tras múltiples fracturas maxilofaciales ... el sábado, deja bajo mínimos al Málaga en el puesto de medio centro defensivo, donde su principal relevo en la plantilla es Izan Merino.

Sin embargo, es muy probable que el canterano sea convocado próximamente para el Mundial sub-20, que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. El polivalente jugador malagueño, que puede ser usado de central o de 'pivote', ya fue este verano subcampeón de Europa sub-19 en Rumania, tras una derrota por 1-0 ante Países Bajos el 26 de junio.

Merino, de los más jóvenes del grupo, entra de lleno en los planes del seleccionador, Paco Gallardo, como conocen el cuerpo técnico malaguista y la dirección deportiva, lo que eleva la necesidad del Málaga de fichar en el mercado un medio centro defensivo.

España ya conoce cuál será su grupo en la primera fase del Mundial sub-20, con Marruecos, México y Brasil como rivales, y su debut será el 28 de septiembre a las 17.00 horas locales (a las 23.00 en España) frente al combinado norteafricano. De ir al torneo, Izan Merino podría estar algo más de un mes alejado de la disciplina del equipo, entre la concentración previa y la competición, y regresaría con 'jet lag'. De hecho, la lista de expedicionarios no tardará mucho en conocerse.

Se da el caso de que Merino ha sido el jugador que menos descanso acumula. No tuvo apenas vacaciones (la pretemporada del Málaga empezó el 7 de julio), y ha participado como titular en los cinco partidos amistosos de verano y en el de Liga ante el Eibar. Varios de ellos los acabó sin ser sustituido.